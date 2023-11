Tagesspiegel Plus Großstreik bei Tesla : Schwedens Gewerkschaften fordern Elon Musk heraus

Seit einem halben Monat streiken die Beschäftigten in allen Tesla-Niederlassungen. Der Ausstand könnte nun auf die Nachbarländer übergreifen. Doch Elon Musk tut, was er am besten kann: provozieren.