Größte Wahl der Welt startet in Indien „Eine Wahlmaschine wird auf 4.100 Meter Höhe gebracht, um 35 Wähler zu erreichen“

Herr Haack, Indien, die größte Demokratie der Welt, wählt – wann genau eigentlich?

Einen festen Wahltag gibt es in dem Sinne nicht. Dadurch fehlt dem Ereignis irgendwie der Punkt, auf den es zulaufen könnte. Insgesamt dauern die Wahlen 44 Tage. In manchen Bundesstaaten gibt es einen Termin, in anderen sieben. Uttar Pradesh beispielsweise hat über 200 Millionen Einwohner, weshalb nicht alle Distrikte gleichzeitig wählen. Wegen der Hitze gilt es, lange Wartezeiten zu vermeiden.