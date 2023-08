„Haben das Recht zu träumen verloren“ Bergkarabachs Leid im Schatten des Ukraine-Krieges

Wo man etwas zu essen bekommen kann, bilden sich jeden Tag lange Schlangen. Dort, wo es ausnahmsweise mal Brot gibt oder ein paar Stücke Gemüse, die Bauern von außerhalb in die Stadt bringen. Zu Fuß oder mithilfe von Pferden, denn Benzin gibt es schon lange nicht mehr in Bergkarabach. Auch kein Gas, oft nicht mal Strom. Das Wasser wird immer wieder abgestellt. In einer Region, in der es im Sommer selten kühler als 30 Grad ist.