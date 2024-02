Haley unterliegt in ihrem Heimatstaat Trump dominiert auch in South Carolina

Als Donald Trump nach anderthalb Stunden endlich mit seiner Rede durch ist, ist ein Name kein einziges Mal gefallen. Der Ex-Präsident spricht und spricht, erzählt eine wahrscheinlich erfundene Geschichte nach der anderen, lästert über viele und lobt andere.

Wen er am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei der CPAC, dem Treffen rechter Aktivisten nahe der Hauptstadt Washington, nicht erwähnt, ist Nikki Haley. Mit keinem Wort.

Dabei ist die ehemalige UN-Botschafterin die einzig verbliebene Republikanerin, die noch zwischen ihm und seiner Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Partei steht. Zumindest noch auf dem Papier, denn nach diesem Samstag gibt ihr wohl kaum noch jemand eine Chance, mehr Stimmen als er für den Nominierungsparteitag im Sommer zu sammeln.

Haley hatte schon bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire deutlich gegen Trump verloren. Sie landete bei den nicht bindenden Vorwahlen der Republikaner in Nevada weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz – trotz der Tatsache, dass sie die einzige namhafte Kandidatin auf dem Stimmzettel war.

Und nun unterlag sie Trump bei den Vorwahlen (Primaries) in South Carolina mit einem Abstand von rund 20 Prozentpunkten. Trump kam nach ersten Hochrechnungen auf knapp 60 Prozent, Haley nur auf weniger als 40 Prozent.

Sie ist geschlagen. Sie wird es wissen, auch wenn sie in Auftritten und Interviews einen anderen Eindruck erweckt. Etwa, als sie zu Fox News sagte, die USA würden als Nächstes eine Präsidentin kriegen – sie oder die bisherige Vizepräsidentin Kamala Harris.

Trotz des anschwellenden Drucks, den Weg für Trump freizumachen, hält Haley vorerst an ihrer Kandidatur fest. Auf die Frage, warum, sagte sie bei einem Wahlkampfauftritt in South Carolina am Donnerstag: „Ich mache mir keine Gedanken über eine politische Zukunft. Wenn ich das täte, wäre ich schon längst raus. Ich tue das für meine Kinder. Ich tue es für eure Kinder und Enkelkinder.“

Washington Weekly Newsletter Mehr wissen über die Präsidentschaft von Joe Biden. Kostenlos jeden Donnerstag per E-Mail – vom Team der Tagesspiegel-Experten. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Amerikaner hätten etwas Besseres verdient als einen Wahlkampf zwischen dem 77-jährigen ehemaligen Präsidenten, der mit mehr als 90 Straftatbeständen konfrontiert ist, und Joe Biden, dem 81-jährigen Amtsinhaber, der trotz bescheidener Umfragewerte auf dem Weg zur Nominierung seiner Partei ist.

Mit Blick auf Trumps diverse Strafverfahren und seine unverhohlenen Drohungen gegenüber Nato-Partnern sagte sie: „Es ist nicht normal, Wahlkampfspenden für persönliche Gerichtsverfahren zu zahlen. Es ist nicht normal, sich auf die Seite eines Verbrechers zu stellen und nicht auf die Seite der Verbündeten, die uns beschützen wollen“, sagte Haley in Georgetown, South Carolina.

Unsere Kinder verdienen es, wieder zu wissen, wie sich Normalität anfühlt. Nikki Haley, republikanische Präsidentschaftsbewerberin

„Nichts von alledem ist normal, und genau das müssen wir wieder haben. Unsere Kinder verdienen es, wieder zu wissen, wie sich Normalität anfühlt.“

„Normal“ ist aber offenbar keine Eigenschaft, mit der man im republikanischen Vorwahlkampf punkten kann. Stattdessen entscheidet sich die Basis Bundesstaat nach Bundesstaat für den Anführer der „MAGA“-Bewegung, Donald Trump.

Warum er nochmal antrete, werde er oft gefragt, sagt der ehemalige Präsident da, und antwortet: um Amerika wieder „großartig“ zu machen (MAGA steht für Trumps Wahlkampfslogan „Make America Great Again“).

Die meiste Zeit seiner anderthalbstündigen Rede malt er indes entweder Schreckensszenarien an die Wand, wenn Joe Biden noch einmal die Präsidentschaftswahl gewinnt – „das Schlimmste kommt erst noch“ –, oder lobt seine eigenen angeblichen Errungenschaften.

Die Zuschauer jubeln umso lauter, je extremer Trump klingt

Viel Neues über die Pläne für eine mögliche zweite Amtszeit erfahren die Zuhörer nicht. Sie jubeln und klatschen dennoch bei jeder sich bietenden Möglichkeit – und besonders gerne, wenn Trumps Tiraden richtig extrem klingen.

Dafür gibt es zahlreiche Gelegenheiten. „Horden Illegaler“, eine „Invasion“ bedrohten das Land, sagt Trump etwa. Oder: Unter Biden und den wahlweise – hier variiert Trump – „Faschisten“, „Tyrannen“ und „Verbrecher“ um ihn herum würden die USA bald „den dritten Weltkrieg“ verlieren

Unser Land wird zerstört, und das Einzige, was zwischen Ihnen und seiner Zerstörung steht, bin ich. Donald Trump, Ex-Präsident

„Unser Land wird zerstört, und das Einzige, was zwischen Ihnen und seiner Zerstörung steht, bin ich.“ Biden sei eine Bedrohung für die Demokratie, fügt er an – in Anlehnung an den Vorwurf des demokratischen Lagers, den auch Biden zunehmend macht, dass es Trump sei, der die Demokratie in Amerika aushebeln wolle.

Trump schimpft auch über die „hasserfüllten“ Richter und Staatsanwälte, die ihn mit „stalinistischen Schauprozessen“ aus dem Verkehr ziehen wollten. Das sei „krank“. Und er fabuliert: „Ich bin ein stolzer politischer Dissident. Ich bin öfter angeklagt worden als Al Capone.“

In einer späten Reaktion auf den Tod des russischen Dissidenten Alexej Nawalny hatte er davon gesprochen, dass dieses Ereignis ihm klargemacht habe, „was in unserem Land geschieht“: „Es ist ein langsames, stetiges Fortschreiten, mit verlogenen, linksradikalen Politikern, Staatsanwälten und Richtern, die uns auf einen Pfad der Zerstörung führen. Offene Grenzen, manipulierte Wahlen und grob unfaire Gerichtsentscheidungen zerstören Amerika.“

Erfolg werde ihm die Möglichkeit bieten, Rache zu nehmen, sagt der 77-Jährige weiter. Und kündigt dann doch noch an, was er nach einem Wahlsieg als Erstes machen werde: die Grenzen abriegeln, die „Invasion“ stoppen, „Joe Bidens illegale Einwanderer nach Hause schicken“ – und „Bohren, Baby bohren“, in Anlehnung an einen erstmals 2008 auf dem republikanischen Nominierungsparteitag verwendeten Slogan. Trump benutzt den Slogan gerne und hat erklärt, nach einem erneuten Wahlsieg Erdöl- und Gasbohrungen großflächig voranzutreiben.

Die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley gibt ihre Stimme bei der Vorwahl in South Carolina ab. © REUTERS/Brian Snyder

Nach seiner Rede flog der Ex-Präsident zwar gleich nach South Carolina, wo Nikki Haley bis zur letzten Minute für ein besseres Ergebnis kämpfte. Aber mit seinem Auftritt bei der CPAC und nach dem, was sein Team streut, wird deutlich: Er hat genug von diesem Wettkampf. Trump will sich auf die Hauptwahl und Joe Biden konzentrieren.

Wie es mit Haley weiter geht, ist offen. Vieles wird davon abhängen, ob sich weitere Großspender von ihr abwenden, die auf sie gesetzt haben. Ihre Weigerung, aus dem Vorwahlkampf auszusteigen und sich hinter Trump zu stellen – wie es fast alle seine ehemaligen republikanischen Rivalen getan haben –, hat die lange erfolgsverwöhnte Tochter indischer Einwanderer zu einer Art politischer Außenseiterin in ihrer Partei gemacht.

Bereitstehen für den Fall, dass Trump noch stolpert?

Aber womöglich spekuliert sie darauf, dass Trump noch stolpern könnte – etwa über seine zahlreichen juristischen Probleme und die daraus folgenden finanziellen Probleme. Dann würde sie bereitstehen. Gerechnet wird damit, dass sie mindestens noch bis zum „Super Tuesday“ am 5. März im Rennen bleibt.

Haley wartet ein bisschen, bis sie sich am Wahlabend an ihre Unterstützer wendet. Dann verspricht sie, weiterzumachen: „Ich habe Anfang der Woche gesagt, dass ich, egal, was in South Carolina passiert, weiter für das Präsidentenamt kandidieren werde, und ich bin eine Frau, die zu ihrem Wort steht“, sagt sie da.

Amerika wird auseinanderfallen, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Nikki Haley, Präsidentschaftsbewerberin

Haley gibt zu, sie sei frustriert und besorgt über die Zukunft des Landes und der Welt, und dass sie kandidiere, um sie zu retten. „Amerika wird auseinanderfallen, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen“, sagt sie.

Dass Nikki Haley aber noch nicht einmal in ihrem eigenen Heimatstaat eine Chance hatte, den sie von 2011 bis 2017 als erste Gouverneurin durchaus erfolgreich regierte, zeigt, wie sehr Trump das Lager der republikanischen Wähler dominiert und: wie er die Partei verändert hat. Für die Wähler nehme er im Grunde die Rolle eines Amtsinhabers ein, kommentierte CNN.

Trump lässt an diesem Abend keine Zweifel aufkommen: Nur wenige Minuten, nachdem die ersten Prognosen seinen Sieg in South Carolina bestätigen, tritt Trump bereits in der Landeshauptstadt Columbia auf. „Ich habe die Republikanische Partei noch nie so vereint gesehen“, sagt er da. Und behauptet gegenüber seinen Anhängern, dass noch nie ein Präsidentschaftsbewerber so gut abgeschnitten habe wie er an diesem Abend.

Der Ex-Präsident dominiert die Partei

Die Loyalität zu dem ehemaligen Präsidenten ist so stark, dass seine Kritiker in den Augen der Trump-Anhänger automatisch auf der falschen Seite stehen. Allerdings hat auch Haley erst spät Kritik an Trump geäußert, wohl aus Sorge, die Basis gegen sich aufzubringen.

Sie selbst hat zu Beginn ihrer Karriere von der Tea-Party-Bewegung profitiert, die gegen die „Eliten“ und zu viel Einwanderung wetterte und davor warnte, dass das Land sich unter dem ersten schwarzen Präsidenten Barack Obama in die falsche Richtung verändere.

Trump hat es über die Jahre geschafft, die Empörung dieser Bewegung für sich zu nutzen, die in Haleys Bundesstaat South Carolina besonders einflussreich war. Dort war Trump bei seiner Präsidentschaftskandidatur 2016 früh erfolgreich.

„Die Leute, die 2010 der Tea Party angehörten, sind 2024 Teil der MAGA-Bewegung“, sagte Scott Huffmon, Professor für Politikwissenschaft an der Winthrop University in Rock Hill, South Carolina, der „New York Times“. „Wir verdanken das alles der Tea Party.“ Man kann sagen: Haley, die vor 15 Jahren durch den Rückhalt der Tea-Party-Bewegung schnell aufstieg, ist nun ein weiteres ihrer zahlreichen Opfer.

Die Republikanische Partei ist Trumps Partei. Und er ist auf dem besten Weg, zum dritten Mal zum Kandidaten seiner Partei gewählt zu werden.