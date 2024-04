Helsinki abwehrbereit wie nie Was macht Finnlands Verteidigung so besonders?

Die Gefahr liegt am Ende des Ganges. In Dreiergruppen sichern schwer bewaffnete Männer den Korridor. Schusssichere Weste, Kampfstiefel, Helm. Das Maschinengewehr nach vorn gerichtet, nacheinander nehmen sie einzelne Räume ein. Immer nach demselben Muster. Ein Soldat sichert den Gang, die beiden anderen das Zimmer. Die Waffe immer im Anschlag.

Die Infanteristen sind Wehrpflichtige des Gardejägerregiments auf Santahamina, einer Insel vor Helsinki. Sie gehören zu den rund 20.000 jungen Männern im Land, die jährlich ihren Wehrdienst ableisten. Auf Santahamina werden sie auf den Städtekampf vorbereitet, im Fall der Fälle müssten sie die finnische Hauptstadt verteidigen.

Die Wehrpflicht für Männer ist das Rückgrat der finnischen Militärstrategie. Anders als die nordischen Nachbarländer hat das Land auch nach Ende des Kalten Krieges kontinuierlich in die Streitkräfte investiert.

1300 Kilometer Grenze mit Russland

Im aktuellen Jahr gibt Helsinki 2,3 Prozent des Haushalts für die Verteidigung aus, insgesamt etwa 6,5 Milliarden Euro. Deutlich mehr als das von der Nato vorgegebene Zwei-Prozent-Ziel. Umfragen des Verteidigungsausschusses zufolge unterstützt eine große Mehrheit im Land das.

Mitte März liegt auf der Insel Santahamina, eine gute halbe Stunde außerhalb der Innenstadt Helsinkis, noch Schnee. Tagsüber ist es ein paar Grad über null, kalter Ostseewind pfeift über das Gelände. Von einem nahe gelegenen Übungsplatz hört man immer wieder Schüsse. Keine 200 Kilometer sind es bis nach Russland.

79 Prozent der Finnen und Finninnen würden ihr Land im Ernstfall mit der Waffe verteidigen.

Seit Januar trainiert die Gruppe hier zusammen. Jeder einzelne ist schwer beladen, neben dem Gewehr vor dem Körper, tragen sie etwa zehn Kilo Schutzausrüstung mit sich herum, auf dem Arm die weiß-blaue Flagge Finnlands.

Sie marschieren über die Insel oder durch den Wald, üben den Häuserkampf, schlafen und trainieren, immer zusammen. In einigen der noch jungen Gesichter wächst unregelmäßig ein dünner Flaum. Er möchte sein Land verteidigen, sagt einer von ihnen. Nach dem Armeedienst studieren. Vielleicht.

79 Prozent der Einwohner:innen würden Finnland bei einem Angriff selbst bei ungewissem Ausgang mit der Waffe verteidigen. Jährlich werden die Finn:innen dazu befragt, im Durchschnitt lag der nationale Wille zur Landesverteidigung in den vergangenen 30 Jahren nie unter 70 Prozent. In Deutschland war es einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge Anfang des Jahres nur etwas mehr als ein Drittel.

Teemu Tallberg ist Professor für Militärsoziologie an der Nationalen Verteidigungsuniversität in Helsinki.

„Die russische Invasion in der Ukraine hat diesen Willen noch verstärkt“, sagt Teemu Tallberg. Er forscht zu Militärsoziologie an der finnischen Hochschule für Landesverteidigung. Breite Unterstützung für das finnische System gebe es vor allem aus drei Gründen: der gemeinsamen Geschichte mit Russland, der Wehrpflicht als Institution und dem Patriotismus. „Viele Finnen haben das Gefühl, dass Finnland als Land es wert ist, verteidigt zu werden.“

Wir sehen, dass Russland eine langfristige Bedrohung für europäische Länder darstellt. Auch deshalb müssen unsere Gesellschaft und unsere Sicherheitspolitik vorbereitet sein Antti Häkkänen, Verteidigungsminister Finnlands

Dass Finnland eine kampfwillige Truppe hat, ist für Helsinki seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine noch wichtiger geworden. 1300 Kilometer Grenze teilen sich beide Länder, oft ist es nur ein unübersichtlicher Wald. An einigen Stellen baut Finnland nun widerstandsfähige Grenzanlagen.

Doch die Realität eines Krieges ist für die 5,5 Millionen Finninnen und Finnen seit dem Februar 2022 nähergerückt. Dabei haben sie Moskau schon immer misstraut. In den vergangenen Jahrhunderten hat das Land zahlreiche Kriege gegen Russland geführt, ins kollektive Gedächtnis brannte sich der Winterkrieg 1939 ein.

100 kampffähige Flugzeuge hatte Finnland im Winterkrieg 1939, die Sowjetunion etwa zehnmal so viele.

Das völlig unterlegene und alleingelassene Finnland schlug Stalins Truppen damals zurück, verlor aber den Krieg und etwa zehn Prozent seines Territoriums. Seitdem wird der große Nachbar im Osten als Bedrohung wahrgenommen – und Helsinki will auf einen möglichen Angriff besser vorbereitet sein.

Haftstrafe für Totalverweigerer

„Russland ist unsere größte Herausforderung“, sagt Finnlands Verteidigungsminister, Antti Häkkänen, dem Tagesspiegel und internationalen Journalist:innen in Helsinki. „Wir sehen, dass Russland eine langfristige Bedrohung für europäische Länder darstellt. Auch deshalb müssen unsere Gesellschaft und unsere Sicherheitspolitik vorbereitet sein.“ Man habe deshalb beschlossen, selbst Verantwortung für die eigene Verteidigung zu übernehmen.

Finnland verfügt über eine der größten Artillerietruppen Europas, stellt seine eigenen Gewehre und Munition her. 870.000 Soldat:innen gehören der Reserve an, 280.000 von ihnen könnten im Kriegsfall sofort mobilisiert werden. In Deutschland forderte der Präsident des Reservistenverbandes der Bundeswehr Ende vergangenes Jahres 100.000 Reservist:innen – und bezeichnete dies als „ambitioniertes“ Ziel.

6 Monate Gefängnis drohen Männern, die sich dem Militärdienst komplett verweigern.

Doch auch in Finnland gibt es Totalverweigerer, die weder der Wehrpflicht nachkommen noch den alternativen Zivildienst leisten wollen. Legal ist das nicht, die Landesverteidigung ist verfassungsrechtliche Pflicht für alle Männer zwischen 18 und 30 Jahren, Totalverweiger müssen bis zu sechs Monate ins Gefängnis. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nennt die inhaftierten Totalverweigerer „Gewissensgefangene“.

Im ersten Jahr des Ukrainekriegs lag diese Zahl auf einem Allzeithoch. Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders Yle mussten 2022 immerhin 34 Männer eine Haftstrafe antreten – doppelt so viele wie im Durchschnitt der fünf Jahre zuvor.

Die Wehrpflichtigen auf Santahamina, so sagen sie es zumindest, nehmen den Dienst nun viel ernster. „Es geht jetzt im Grunde ums Überleben“, sagt einer der Soldaten etwas zaghaft. „Wir lernen hier, wie man sich auf den Krieg vorbereitet.“ Da sei man irgendwann ganz allein.

Unbedingt abwehrbereit. Darauf versuchen sie sich auf Santahamina vorzubereiten. Für den Ernstfall.

Transparenzhinweis: Die Reise nach Helsinki wurde vom finnischen Außenministerium organisiert und finanziert.