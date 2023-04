Trump erscheint vor Gericht Alles ist bereit für die große Show - nur die New Yorker machen nicht mit

Eigentlich ist alles nach seinem Geschmack. Hunderte Journalisten kämpfen um den besten Platz. Ähnlich viele Schaulustige werden von Polizisten weiter gescheucht, geben die Hoffnung aber trotzdem nicht auf, einen Blick auf den angekündigten Promi zu erhaschen. Absperrgitter lenken die Aufmerksamkeit auf den Haupteingang des glitzernden Wolkenkratzers an der New Yorker Prachtstraße Fifth Avenue. Darüber kreisen am strahlend-blauen Himmel mehrere Helikopter. Alles ist bereit für die Show des Jahres.

Dass es eine große Show, ein Spektakel werden soll, ist klar. Denn: Donald Trump kehrt zurück nach New York. Zurück in jene Stadt, in der er aufgewachsen und groß geworden ist – erst als Immobilienmakler, dann als Reality-TV-Star, und schließlich als großmäuliger politischer Quereinsteiger, der sich von der goldenen Rolltreppe seines Trump Tower aus anschickte, das Machtzentrum Amerikas nicht nur zu erobern, sondern in seinen Grundfesten zu erschüttern.

Der schrille Immobilienguru aus Manhattan zog mit seiner Familie ins ehrwürdige Weiße Haus – und hielt sich schon bald lieber im konservativen Florida auf als im liberalen New York, wo sich gleich mehrere Staatsanwälte für sein privates und geschäftliches Treiben interessierten. Der Wechsel seines Wohnsitzes schon ein Jahr nach der Wahl war dann aus seiner Sicht folgerichtig – und von steuerlichem Vorteil.

Aber irgendwie ist doch nicht alles so, wie es sein soll. Denn es ist seine Vergangenheit, die ihn ein- und zurück in seine Geburtsstadt geholt hat. Er soll vor Gericht erscheinen, wo er wegen einer Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt werden soll – ein historischer Vorgang. Noch nie wurde ein Strafverfahren gegen einen amtierenden oder ehemaligen US-Präsidenten eröffnet.

Die New Yorker Polizei ist in Alarmbereitschaft

Für seine Gegner ist es ein Grund zu feiern, für Trumps Anhänger und den Großteil der Republikanischen Partei ein unverzeihlicher Tabubruch. Trump hat zu Protesten aufgerufen, die New Yorker Polizei wurde in Alarmbereitschaft versetzt.

Doch die New Yorker reagieren auf die für Donald Trump schlimmste Art und Weise: Sie ignorieren ihren einstigen Mitbürger weitgehend. Vor dem Trump Tower wartet am Montagnachmittag kaum ein normaler Einwohner. Neben den Journalisten stehen vor allem Touristen wie Jared Edelstein. Der Nachwuchsschauspieler ist mit einer Gruppe von Freunden aus Philadelphia angereist – für ein Baseball-Spiel.

„Dass Trump heute eintrifft, haben wir durch Zufall erfahren“, sagt er. Sie schauen auf ein Handy, auf dem CNN zeigt, wie Trumps Wagenkolonne vom Flughafen La Guardia in die Stadt fährt. Sie fänden es cool, den ehemaligen Präsidenten kurz zu sehen – so, wie sie es cool fänden, wenn ein berühmter Tennisspieler hier auftauchen würde. Ob die Anklage gerechtfertigt sei? Das werde der Prozess zeigen.

Demonstranten sind am Montag kaum zu sehen

Demonstranten sind am Montag dagegen kaum zu sehen. Ein paar Dutzend haben sich mit „Trump 2024“-Fahnen an der Fifth Avenue aufgebaut. Auch als seine elf schwarze Wagen umfassende Kolonne ein paar Stunden zuvor seinen Club Mar-a-Lago in Florida in Richtung Flughafen verließ, säumten ebenfalls nur ein paar wenige Fans die Strecke – in Trumps Augen eine wohl eher unterdurchschnittliche Aufmerksamkeit.

Immerhin: Am Dienstagmorgen, 10.30 Uhr (Ortszeit), demonstrierten dann die Nachwuchs-Republikaner von New York vor dem Criminal Court in Manhattan. Dort sollte sich der Ex-Präsident um 14.15 Uhr (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) bei dem federführenden Staatsanwalt Alvin Bragg einfinden.

Die anschließende Prozedur wurde ausführlich beschrieben: Zunächst sollten ihm Fingerabdrücke abgenommen und ein Foto gemacht werden, dann wurde er im Gerichtssaal erwartet, wo Richter Juan Merchan die Anklage verlesen sollte. Bis dahin war unklar, wie die Anklage genau lautet und was sie alles umfasst.

Trump war sich sicher, dass er danach wieder auf freien Fuß kommen würde. Der Republikaner, der 2024 wieder Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden will, sorgte zudem vor, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht zu kurz geriet: Für den Abend (20.15 Uhr Ortszeit) kündigte er eine Pressekonferenz in Mar-a-Lago an – als erster angeklagter Ex-Präsident in der amerikanischen Geschichte.

Denn auch wenn New York genug von ihm hat: Für Trump hat sich die Anklage schon jetzt zu einem finanziellen Booster entwickelt. Seiner Kampagne zufolge nahm er sieben Millionen Dollar in den ersten drei Tagen seit Bekanntwerden der Anklage ein. Und die große mediale Aufmerksamkeit drängt seine potenziellen innerparteilichen Konkurrenten erstmal in den Hintergrund.

Das Dilemma ist so alt wie Donald Trumps politische Karriere: Eigentlich würden sich viele Amerikaner gerne abwenden von Trump. Auch Republikaner erklärten in den vergangenen Wochen und Monaten, dass es ein frisches Gesicht, einen weniger vorbelasteten Kandidaten brauche, um Joe Biden eine zweite Amtszeit zu verwehren. Aber wie so oft beherrscht dieser Tage wieder vor allem Trump die Schlagzeilen.

Vor dem Criminal Court sind alle großen Fernsehsender vertreten

Wie groß die Medienaufmerksamkeit ist, zeigt sich auch vor dem Criminal Court, wo alle großen Sender längst ihre Boxen aufgebaut haben. Auf der rechten Seite des angrenzenden Collect Pond Parc, wo die Trump-Anhänger für Dienstagvormittag zum Protest aufgerufen haben, sitzt am Montagnachmittag Adonis Porch in einem bunten Zelt. Hinter ihm wächst eine Schlange an Menschen. „Ich bin ein professioneller Platzhalter“, sagt Porch. Ein Nachrichtensender habe ihn über die Firma #linedudes gebucht – für 50 Dollar die Stunde.

Adonis Porch ist professioneller Platzhalter. Ein Nachrichtensender hat ihn für 50 Euro die Stunde gebucht. © Juliane Schäuble/Tagesspiegel

„Normalerweise sind es nur 20 Dollar, aber das hier sind außergewöhnliche Umstände“, sagt Porch. Seit 16 Uhr sitzt er am Kopf der Schlange, seine Schicht dauert bis 7 Uhr am Dienstagmorgen, dann wird er abgelöst. Viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Er sei schon ziemlich besorgt, sagt er, dass etwas passieren könne. „Immer wieder texten mir Freunde, ich solle aufpassen, da viele Demonstranten anreisen.“ Die Bilder des 6. Januar 2021, als wütende Trump-Anhänger das US-Kapitol stürmten, haben sich ihm eingebrannt.

Auch die Stadt geht lieber auf Nummer sicher. Am Wochenende wurden Absperrungen vor dem Gericht errichtet, alle Polizisten New Yorks sollten sich bereithalten.

Am Montag warnt Bürgermeister Eric Adams Demonstranten vorsorglich, sich anständig und nicht wie Aufrührer zu benehmen. Man werde weder Gewalt noch Vandalismus tolerieren. „Unsere Botschaft ist klar und einfach: Habt euch unter Kontrolle. NYC ist unser Zuhause, kein Spielplatz für euren unangebrachten Ärger. Wir sind die sicherste große Stadt in Amerika, weil wir die Herrschaft des Rechts in NYC respektieren.“

Konkret spricht der ehemalige Polizist Adams die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene an, die mit zu der Protestkundgebung vor dem Gericht aufgerufen hat. Greene sei bekannt dafür, Verschwörungstheorien. Auch sie demonstrierte am Dienstagvormittag vor dem Criminal Court. „Zeigen Sie Ihr bestes Benehmen, während Sie sich in der Stadt aufhalten“, sagt Adams an sie gerichtet.

Kurz nach Adams Pressekonferenz trifft Trump tatsächlich am Trump Tower ein, wo er immer noch ein dreistöckiges Penthouse auf der 66. Etage besitzt. Doch seine Fahrzeuge kommen von der anderen Seite und der Ex-Präsident verschwindet so schnell in einem Seiteneingang des Trump Tower, dass Jared Edelstein und seine Freunde ihn nicht zu Gesicht bekommen. Sie zucken mit den Schultern und ziehen weiter, zur nächsten Attraktion. New York hat viele davon.

