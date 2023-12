Historischer EU-Gipfel Warum sich die Regierenden für eine Erweiterung der EU einsetzen müssen

Der bevorstehende EU-Gipfel könnte der folgenreichste in der jüngeren Geschichte der Gemeinschaft sein. Der Zeitpunkt ist es, was ihn so bedeutsam macht: Nachdem die ukrainische Gegenoffensive ins Stocken geraten ist, macht sich zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges das Gefühl breit, dass Russland tatsächlich gewinnen könnte.