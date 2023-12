Gewinnt Putin nun doch? In der Ukraine droht die Katastrophe, der Westen muss jetzt schnell sein

Es sind Zahlen, die in Kiew Angst auslösen: Mehr als 100 Milliarden Euro Ukrainehilfen sind derzeit blockiert. Weder die Staatenlenker in der EU noch die Demokraten und Republikaner in Washington finden einen Kompromiss, sie freizugeben. Die Folge: In diesem Sommer und Herbst sind die militärischen und wirtschaftlichen Hilfen für Kiew im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90 Prozent eingebrochen. Zur selben Zeit lässt Wladimir Putin Welle um Welle seiner Infanterie auf die ukrainischen Verteidigungsstellungen an der knapp 1000 Kilometer langen Front anstürmen.