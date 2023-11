Holpriger Abzug der UN-Mission aus Mali „Wir können dennoch stolz sein“

Der schrittweise Rückzug der Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) „Minusma“ aus Mali wird im Norden des Landes von Kämpfen zwischen der Armee und Rebellengruppen begleitet. Die am Mittwoch vermeldete Rückeroberung des ehemaligen Stützpunktes in Kidal durch die Armee ist nach Ansicht der UN „eine gute Sache“.

Die Sprecherin der UN-Friedenstruppen in Mali, Fatoumata Sinkoun Kaba, sagte im Gespräch mit dem Tagesspiegel weiter, dass es ein „Ziel“ der Mission gewesen sei, eine Teilung des Landes zu verhindern – und die staatliche Autorität auf dem gesamten Territorium mit durchzusetzen.

„Minusma“ zieht sich auf Wunsch der Junta in der malischen Hauptstadt Bamako bis Jahresende schrittweise aus dem westafrikanischen Land zurück. Einer ihrer Stützpunkte war in Kidal. „Wir können stolz sein“, sagt Kaba, man habe in den vergangenen zehn Jahren viel erreicht: Durch den Bau des kürzlich fertiggestellten Flughafens von Kidal habe man dazu beitragen, dass es eine Flugverbindung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes gebe. Auch Regierungsbüros habe die Mission errichtet.

700 Bundeswehrsoldaten sind im Rahmen der Minusma noch in Gao stationiert.

Ende Oktober befanden sich noch etwa 700 deutsche Soldatinnen und Soldaten auf dem Minusma-Stützpunkt im malischen Gao. Die Bundeswehr will bis Ende des Jahres abgezogen sein.

Besonders wichtig ist der „Minusma“-Sprecherin die Unterstützung sogenannter mobiler Gerichtshöfe, mit denen die UN-Mitarbeiter den Transport von Richtern auch in entlegenen Gebieten organisiert hätten. Viele lokale Konflikte könnten auf diese Weise gelöst werden, ohne dass eine Partei zu den Waffen greift, sagt Kaba.

„Wir haben auch Fortbildungen für Polizei und Armee durchgeführt. Dabei ging es um Menschenrechte, aber auch darum, wie Sicherheitskräfte deeskalierend mit größeren Menschenmengen umgehen.“ Diese Fortbildungen seien von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen worden. Ob dies in auch dauerhafte Strategien der Sicherheitskräfte einfließt, ist unklar.

Das Hauptproblem sind die ländlichen Räume

Das Hauptproblem der „Minsuma“ und der malischen Regierung ist allerdings nicht die Sicherung der Zivilbevölkerung in den Städten, sondern in entlegenen Dörfern und Gebieten. „Das war für die „Minusma“ nicht leicht, weil man nicht überall gleichzeitig sein konnte“, räumt Kaba ein.

Zum Rückzug der zeitweise 12.0000 Mitglieder der UN-Mission sagt die Sprecherin, die Frist sei zwar recht kurz für den Abbau einer Mission, die seit zehn Jahren besteht. „Aber wir kommen und gehen im Einverständnis mit der Regierung“ – das sei das Prinzip. Laut Angaben der UN-Zentrale erschweren die Spannungen im Norden Malis den geordneten Abzug der Stabilisierungstruppe.

Ende vergangener Woche hatten die Streitkräfte ihre Offensive auf Kidal gestartet, nachdem es geheißen hatte, die von den Tuareg dominierte nordmalische Rebellenallianz CSP habe die Stadt eingenommen. Wie stark die nun verkündete Kontrolle der Armee über Kidal ist, ließ sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen, zumal alle Telefonverbindungen seit Freitag gekappt sind. Online-Berichten zufolge hat ein Großteil der Einwohner Kidal inzwischen verlassen. (mit AFP)