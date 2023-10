Humanitäre Katastrophe im Gazastreifen So dramatisch wirkt sich der Wassermangel aus

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wählt am Dienstag drastische Worte. „Gaza ist ein Friedhof für Kinder geworden“, sagt Unicef-Sprecher James Elder in Genf. Nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei dem mehr als 1400 Menschen starben, und den darauffolgenden Gegenschlägen seien im Gaza-Krieg bisher 3450 Kinder getötet worden.