Die Himars-Nachfolger So könnten die neuen US-Raketen Kiew einen entscheidenden Vorteil verschaffen

Abrams, Challenger, Leoparden – die Debatte um westliche Waffenlieferungen an die Ukraine kreiste die vergangenen Wochen nur um ein Thema: Kampfpanzer. Neben der mitunter hitzig geführten Diskussion blieb eine andere Zusage nahezu unbeachtet.

Im Rahmen ihres jüngsten Hilfspakets im Wert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar senden die USA nun auch sogenannte „Ground Launched Small Diameter Bombs“ (GLSDB) an Kiew.

Hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich eine durchaus bedeutende Veränderung für das Geschehen an der Front. Denn die neuen Raketen befähigen die ukrainische Armee dazu, russische Ziele in deutlich größerer Entfernung und weit hinter den feindlichen Linien anzugreifen.

Im Vergleich zu den bisher gelieferten Raketen mit größerem Radius ist die GLSDB-Reichweite mit 150 Kilometern fast doppelt so hoch. Die im Sommer gelieferten Raketen für die Himars-Mehrfachraketenwerfer kommen aktuell maximal auf 80 Kilometer. Wie aber könnten die ukrainischen Truppen diesen Vorteil für sich nutzen? Abschießen lassen sich die GLSDB auch von den Himarswerfern.

Muss Russland seine Logistik ein zweites Mal neu justieren?

„Es ist gut möglich, dass Russland durch die US-Lieferungen von GLSDB seine Logistik und die Platzierung von Kontrollzentren ähnlich anpassen muss wie im vergangenen Sommer“, sagt der australische Ex-General und Militär-Analyst Mick Ryan im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Die GLSDB-Raketen verdoppeln nahezu die Reichweite der ukrainischen Truppen. © Rita Boettcher

Damals schickte Washington erstmals Himars-Mehrfachraketenwerfer an Kiew. Binnen weniger Wochen wurden zahlreiche russische Munitionslager, Kommandozentren und Truppensammelpunkte zerstört. Sukzessive schnitt die Ukraine die feindlichen Truppen von den Versorgungslinien ab und bereitete so die Rückeroberung der Gebiete in Charkiw und in Cherson vor.

Erst mit einiger Verzögerung gelang es Russland, seine Logistik mehr und mehr zu dezentralisieren und aus der Reichweite der Himars zu verlegen. „Ich würde den Einsatz von GLSDB als eine Gegenreaktion auf das russische Verhalten aus dem Sommer bezeichnen“, erklärt Ryan. Inzwischen sind die Himars-Schläge auf russische Depots und Truppenunterkünfte sehr viel seltener geworden.

Eine Armee, die sich auf Infanterie stützt, treffen Logistik-Probleme besonders hart

Zukünftige russische Offensiven, die insbesondere auf der Entsendung neu rekrutierter Soldaten beruhen, dürften durch eine größere ukrainische Reichweite verlangsamt werden. Denn die mit Ersatzteilen, Verpflegung, Munition und Waffen beladenen Trucks oder Züge müssen auf ihrem Weg von den Depots an die Front auf einmal den doppelten Weg zurücklegen - sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg.

Gerade bei einer Armee wie der russischen mit hohem Infanterie-Anteil würde sich dieser Nachteil besonders stark bemerkbar machen, schätzen Experten. Derzeit sollen sich mehr als 250.000 russische Soldaten in der Ukraine befinden, weitere 150.000 aus der Mobilisierungsrunde vergangenen September wurden noch nicht eingesetzt. Auch über eine weitere Rekrutierungsrunde gibt es immer wieder Gerüchte.

Ein Himars-Mehrfachraketenwerfer im Einsatz in der Ukraine. © IMAGO/Cover-Images

Und noch einen weiteren Effekt spricht Ryan an. Russland werde dazu gezwungen sein, sein Luftverteidigungsnetz zu überarbeiten, das durch die neuen Raketen verstärkt ins Visier der Ukraine gerate. Er rechnet damit, „dass die russischen Streitkräfte anfälliger für Angriffe der ukrainischen Luftwaffe sowie Drohnen und Raketen werden könnten“.

Wohl auch deswegen wirbt der ukrainische Präsident unablässig für die Lieferung von Kampfjets an sein Land, zuletzt am Mittwoch vor dem britischen Parlament, wo er sich auch ohne Zusage aus London bereits für „die starken britischen Flugzeuge“ bedankte.

Auch bei einer Offensive kommt es auf Reichweite an

Doch nicht nur bei der Verteidigung, sondern auch bei einer möglichen neuen ukrainischen Offensive würde den Raketen des neuen Typs eine entscheidende Rolle zukommen. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen russischen Streitkräfte wie Artillerie, Infanterie und Panzertruppen könnte durch ihren Einsatz massiv erschwert werden.

Und, gibt Experte Ryan zu bedenken, „da ein Großteil der russischen Streitkräfte mittlerweile aus unerfahrenen, mobilisierten Truppen besteht, werden sich diese Beeinträchtigungen auch auf die russische Moral auswirken.“

Sollte es der Ukraine gelingen, große Teile ihres südlichen Territoriums zurückzuerobern, könnten die GLSDB-Raketen sogar die russischen Stützpunkte auf der Krim gefährden, erklärt Ryan mit Blick auf mögliche, zukünftige Einsatzgebiete.

Wie viele Raketen können produziert werden?

Neben den militärstrategischen Implikationen bleibt jedoch eine große Ungewissheit: Wie viele Raketen kann Amerika überhaupt an die Ukraine liefern? Der Lieferumfang, aber auch die Produktionskapazitäten sowie der Lieferzeitpunkt werden streng geheim gehalten.

1,7 Milliarden US-Dollar des jüngsten US-Hilfspakets kommen aus dem sogenannten Ukraine-Hilfsfond, der es der US-Regierung erlaubt, Waffen für die Ukraine direkt bei der Industrie einzukaufen, anstatt sie aus eigenen Beständen zu liefern.

Produziert werden die GLSDB-Raketen in einer Kooperation zwischen der US-Firma Boeing und dem schwedischen Rüstungskonzern Saab. „Unser Team und Saab arbeiten weiterhin eng mit der US-Regierung zusammen, um drängende Sicherheitsfragen schnell und flexibel zu lösen“, sagte ein Boeing-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch der Faktor Zeit spielt also eine Rolle. Russland könnte dazu gezwungen sein, „seine Offensiven zu beschleunigen, bevor die neuen Raketen in Kiew eintreffen“, meint Ryan. Feststehe jedoch bereits: „Die Ukraine wird Dutzende oder gar Hunderte der Raketen brauchen, um auf dem Schlachtfeld einen spürbaren Effekt zu erzielen“.

Zur Startseite