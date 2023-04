Mehr Tote durch Schusswaffen Schweden sucht beim Nachbarn nach Lösungen

Als am Gründonnerstag die Polizei in Eskilstuna, einer Kleinstadt 100 Kilometer westlich Stockholms, gerufen wird, berichten die Anrufer:innen von „lauten Knallgeräuschen“. Zwischen dem lokalen Gymnasium und einem Kindergarten, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, sind Schüler:innen und Kleinkinder nur wenige Minuten zuvor Zeug:innen eines Schusswechsels geworden.

Das Opfer, ein vermutlich 18-jähriger Mitschüler, starb nur wenige Stunden später im Krankenhaus. Für die Behörden war er kein Unbekannter, im vergangenen Jahr soll er selbst an einer Schießerei beteiligt und dafür verurteilt worden sein.

Das größte Land Skandinaviens hat ein Problem. Jedes Jahr sterben Menschen durch Schusswaffen, jedes Jahr werden es mehr. Jeden Tag gibt es mindestens eine Gewalttat mit Schusswaffen. Allein im vergangenen Jahr starben nach Angaben der Polizei bei fast 400 Schießereien über 60 Menschen, trauriger Rekord im Land.

Härtere Strafen ohne Erfolg

Die eskalierende Gewalt in Schwedens Groß- und Vorstädten wurde bei der Reichstagswahl im vergangenen September zum bestimmenden Thema. Die Opposition warf der damaligen sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson vor, das Problem nicht lösen zu können, und forderte eine harte „Law & Order“-Politik.

Das überzeugte die Wähler:innen, der rechtskonservative Block gewann knapp.

Deren Koalitionsvertrag hat zumindest jede Menge Ideen, die Gewaltspirale in den Griff zu bekommen. Die Jugendstrafe für Heranwachsende ab 18 Jahren soll verschwinden, Bandenmitglieder für ihre Taten die doppelte Straflänge und an bestimmten Orten Aufenthaltsverbote bekommen. Untersucht werden soll außerdem, ob Bandenmitglieder ohne schwedische Staatsbürgerschaft auch ohne Verurteilung abgeschoben werden können.

Viele dieser restriktiven Ideen stammen aus Dänemark. Kopenhagen führte bereits 2009 das erste sogenannte Gangpaket ein, drei weitere folgen bis 2017. Seitdem sinkt auch die Anzahl tödlicher Schusswechsel im Land. Auch deshalb rühme schwedische Konservative das „dänische Modell“.

Tödliche Bandenkriminalität ist, auch im Vergleich zu anderen Taten wie partnerschaftlicher Gewalt, ein sehr isoliertes Phänomen. Jonas Öberg, Nationaler Rat zur Kriminalitätsprävention

Zu Unrecht meint David Sausdal von der Universität Lund. Der Kriminologe – und Däne – sagt im Gespräch mit dem Tagesspiegel, dass es für den Erfolg des dänischen Modells keinerlei wissenschaftliche Beweise gebe. „Die dänischen Gangpakete sind nie auf ihre Effektivität untersucht worden. Selbst das Justizministerium kam zum Schluss, dass härtere Strafen kaum einen positiven Einfluss in der Verbrechensbekämpfung haben.“

Auch das Senken des Strafalters habe keinerlei abschreckenden Effekt – im Gegenteil. Auswertungen aus Dänemark zeigen stattdessen, dass Jugendliche eher früher zu noch mehr Gewalt neigen würden. Vielmehr sei es die Kombination aus sozialer Arbeit und verstärkter Polizeipräsenz, die in Dänemark Wirkung zeige.

9 Menschen sind seit Januar an Schussverletzungen gestorben.

Die Debatte in Schweden ist dagegen bestimmt von jugendlichen Gewalttätern, oft mit Migrationshintergrund. Die rechten Schwedendemokraten um Parteichef Jimmie Åkesson nutzen das für Stimmungsmache. Die ausufernde Bandenkriminalität haben mit Schwedens laschen Einwanderungsgesetzen zu tun. „Es gibt keinen anderen Faktor, der Schweden so sehr und so negativ beeinflusst hat wie die große, unkontrollierte und nachlässige Migrationspolitik“, sagte Åkesson im Wahlkampf.

Vermutungen, die sich in den Statistiken nicht widerspiegeln. Jonas Öberg vom Nationalen Rat zur Kriminalitätsprävention (Brå) sagt dieser Zeitung, dass die Schusswaffengewalt bereits Jahre vor der großen Fluchtbewegung 2015 kontinuierlich gestiegen sei. Seit 2012 gebe es einen „deutlichen Anstieg tödlicher Gewalt“ in kriminellen Milieus.

Isoliertes Phänomenen

Ein vermeintlicher Trend, dass immer mehr Minderjährige Täter eine immer größere Rolle spielen, lässt sich statistisch dagegen nicht beweisen. „In den Medien wird wiederholt von minderjährigen Tätern gesprochen, der Kriminalstatistik zufolge sind aber die meisten Betroffenen über 18“, sagt Öberg. Neue Zahlen gebe es erst Ende dieses Jahres. Aber allein zwischen 2013 und 2017 lag das Medianalter von Opfern als auch Tätern bei 25 Jahren.

Härtere Strafen haben kaum einen positiven Einfluss in der Verbrechensbekämpfung. David Sausdal, Kriminologe der Universität Lund

Bereits 2021 veröffentlichte Brå eine europäische Vergleichsstudie. Bei knapp zwei Dutzend untersuchten Staaten war Schweden das einzige Land, indem die Anzahl tödlicher Schießereien seit der Jahrtausendwende gestiegen ist. Ist das Land also unsicherer geworden? Wie gewalttätig eine Gesellschaft ist, könne nicht nur an der Anzahl der Schießereien gemessen werden, meint Öberg. „Klar ist, dass das immer noch eine sehr kleine Gruppe ist“.

Schätzungen gehen von etwas mehr als 8000 Bandenmitgliedern in Schweden aus. „Tödliche Bandenkriminalität ist, auch im Vergleich zu anderen Taten wie partnerschaftlicher Gewalt, weiterhin ein sehr isoliertes Phänomen.“

85 Schießereien mit insgesamt neun Toten gab es seit Jahresbeginn.

Zugleich sind Täter mit Migrationshintergrund in der Statistik überrepräsentiert. Das bedeute aber nicht, dass die Schießereien eine „ethnisches Problem“ sei, meint Daniel Versterhav, Abteilungsleiter für organisierte Kriminalität bei Brå. Die Täter kommen stattdessen überdurchschnittlich häufig aus sogenannten gefährdeten Gebieten.

Dort seien die Menschen besonders „oft arbeitslos und haben ein niedriges Bildungsniveau.“ Menschen aus schlechteren sozioökonomischen Verhältnissen haben einer aktuellen Untersuchung zufolge aber ein erhöhtes Kriminalitätsrisiko. Perspektiven fehlen.

Landesweit gibt es 28 „gefährdete Gebiete“ mit starker sozialer Ausgrenzung und einer besonders hohen Kriminalitätsrate. Allein in Eskilstuna, einer Stadt mit weniger als 70.000 Einwohner:innen, gibt es drei. In den Jahren zwischen 2018 und 2021 zählten die Behörden insgesamt 34 Schusswechsel, allein im vergangenen Jahr 32. Der nächste traurige Rekord.

Zur Startseite