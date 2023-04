Tagesspiegel Plus In der Türkei beginnt der Wahlkampf : Wohin steuert das Land?

Am 14. Mai wird in der von Inflation und Erdbeben gebeutelten Türkei gewählt. Die Opposition ist so hoffnungsvoll wie nie, das Ende der Ära von Präsident Erdogan einzuleiten. Drei Expert:innen schätzen ein.