Internationale Umfrage zur neuen Weltunordnung Lieber mit dem Westen als mit China – oder doch nicht?

Während die Führer der beiden Supermächte USA und China ein Gipfeltreffen in San Francisco abgehalten haben, greifen viele Beobachter zu großen, bipolaren Vereinfachungen: ein neuer Kalter Krieg! Der Westen gegen den Rest! Demokratie gegen Autokratie! Lasst uns den globalen Süden umwerben!

Dabei warnte uns der große Schweizer Historiker Jacob Burckhardt stets vor den „terribles simplificateurs“, den schrecklichen Vereinfachern. Der Anfang der Weisheit besteht darin zu verstehen, dass wir heute in einer Welt leben, die zwischen mehreren großen und mittleren Mächten zersplittert ist, welche sich nicht einfach in zwei Lager aufteilen lassen.

Timothy Garton Ash ist Professor für Europäische Studien an der Universität Oxford.

Umfrage zu einer neuen globalen Weltordnung

Die Ergebnisse einer internationalen Umfrage, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, helfen uns, diese neue Weltunordnung zu verstehen. Im Auftrag des European Council on Foreign Relations und eines Forschungsprojekts der Universität Oxford zum Thema „Europa in einer sich wandelnden Welt“ haben wir zum zweiten Mal eine Umfrage unter den Ländern durchgeführt, die wir kurz CITRUS nennen: China, Indien, Türkei, Russland und die Vereinigten Staaten.

In diesem Herbst haben wir sie um fünf weitere große außereuropäische Länder – Saudi-Arabien, Indonesien, Südafrika, Brasilien und Südkorea – erweitert und zudem elf europäische Länder erfasst.

33 Prozent der in der Studie befragten Europäer vertreten die Ansicht, dass die Europäische Union in den nächsten zwanzig Jahren auseinander fällt.

Die Ergebnisse werden Sie nachts nicht schlafen lassen: Mehr als die Hälfte der von uns befragten Personen in China, Saudi-Arabien und der Türkei sind der Meinung, dass sich die Vereinigten Staaten im Krieg mit Russland befinden. Deutliche Mehrheiten in diesen Ländern – wie auch in Indien und Indonesien – glauben, dass Russland den Krieg in der Ukraine innerhalb der nächsten fünf Jahre gewinnen wird.

Mehr als die Hälfte der Befragten in China, Saudi-Arabien und Russland hielten es für wahrscheinlich, dass die Europäische Union in den nächsten zwanzig Jahren auseinander fällt. Diese Ansicht vertraten auch 45 Prozent der Befragten in der Türkei (einem anerkannten Beitrittskandidaten für diese vermeintlich zerfallende Union) – und, was vor allem schockierend ist, nicht weniger als ein Drittel der von uns befragten Europäer sehen das auch so.

Viele Länder wollen Atomwaffen bekommen

Interessanterweise besteht ein Zusammenhang zwischen der Überzeugung, dass die EU wahrscheinlich zerfällt, und der Überzeugung, dass Russland vermutlich den Krieg in der Ukraine gewinnen wird. Nimmt man all dies zusammen, wird deutlich, wie sehr die Glaubwürdigkeit sowohl Europas als auch der Vereinigten Staaten in der Ukraine auf dem Spiel steht.

Unsere Umfrage wurde vor dem Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und der Hamas, abgeschlossen, der die neue Weltunordnung nun noch weiter verschärft.

Wir haben jedoch die Teilnehmer:innen gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Vereinigten Staaten und China innerhalb der nächsten fünf Jahre in eine direkte militärische Konfrontation um Taiwan eintreten werden. 52 Prozent der Befragten in China und 39 Prozent in den USA hielten dies für wahrscheinlich. Solche Prophezeiungen können sich schnell bewahrheiten.

52 Prozent der Befragten in China und 39 Prozent der Befragten in den USA hielten es für wahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten und China innerhalb der nächsten fünf Jahre in eine direkte militärische Konfrontation um Taiwan eintreten werden.

Hinzu kommt: Von den Ländern, die noch nicht über Atomwaffen verfügen, befürworten 62 Prozent der Befragten in Saudi-Arabien, 56 Prozent in Südkorea, 48 Prozent in der Türkei und 41 Prozent in Südafrika, dass ihre Länder Zugang zu Atomwaffen erhalten sollen.

Große Anziehungskraft von Europa und den USA

Für den Westen gibt es aber auch gute Nachrichten: Auf die Frage, wo sie gerne leben würden, wenn nicht in ihrem eigenen Land, gaben klare Mehrheiten in Brasilien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea und der Türkei Europa oder die Vereinigten Staaten an. Nur in Südafrika lag der Anteil der Befragten, die China wählten, bei mehr als 10 Prozent. Kaum jemand wählte hingegen Russland als beliebten Wohnort.

Die Anziehungskraft des Westens reicht noch weiter: Mit Ausnahme von Russland ziehen die Menschen in den meisten dieser Länder die Vereinigten Staaten und ihre Partner „sowohl bei den Menschenrechten als auch bei der Internetregulierung China und seinen Partnern“ vor. Sie sagen auch, dass Russland nicht zu Europa gehört, „wenn es um seine aktuellen politischen Werte geht“ – was deutlich zeigt, dass sie Europa mit einer Reihe von politischen Werten verbinden.

Sie sind von der „harten Macht“ Europas deutlich unbeeindruckt, aber von der amerikanischen Art, Politik zu machen, beeindruckt. Im Handel ist China der bevorzugte Partner, aber fast alle diese Länder ziehen die Vereinigten Staaten der Volksrepublik vor, wenn es um die „Sicherheitszusammenarbeit“ geht.

Die Frage nach den Länderblocks

Besonders herausfordernd war die Frage: Wenn Ihr Land gezwungen wäre, sich zwischen der Zugehörigkeit zu einem amerikanischen oder einem chinesischen Länderblock zu entscheiden, in welchem würden Sie es vorziehen?

Hier haben die USA eindeutig die Nase vorn. Wenn es hart auf hart käme, würden sich die Menschen in Brasilien, Indien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea und der Türkei für einen Block unter amerikanischer Führung entscheiden.

In Indonesien ist die Entscheidung knapper, aber wie bei vielen anderen Fragen ist auch hier die einzige klare Ausnahme Russland.

Der Rest bevorzugt also den Westen? Nun, vielleicht, wenn man sie vor die Wahl stellt. Aber was sich aus den beiden Umfragerunden wirklich ergibt, ist, dass die meisten dieser Länder glauben, dass sie sich gar nicht entscheiden müssen.

Sie können engere Wirtschaftsbeziehungen zu China und eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit den USA unterhalten und gleichzeitig alle Vorzüge der Soft Power Europas genießen. Eine Welt mit vielen konkurrierenden Mächten gibt ihnen die Möglichkeit, zu kombinieren und zu kombinieren.

Eine multipolare Welt ermöglicht in dieser Form weder Multilateralismus noch Blockfreiheit, wie sie im Kalten Krieg verstanden wurde, sondern vielmehr das, was der indische Regierungschef Narendra Modi als „Multialignment“ bezeichnet hat.

Die Welt à la carte

Als Großmacht unter anderen Großmächten verfolgt man seine eigenen nationalen Interessen, wo immer sie einen hinführen, und verbündet sich in verschiedenen Fragen mit unterschiedlichen Partnern. Meine Co-Autoren Ivan Krastev und Mark Leonard und ich bezeichnen dies als eine „Welt à la carte“, die im Gegensatz zu den alten Menüs des Kalten Krieges steht, auf die Präsident Joe Biden mit seiner binären Darstellung von Demokratie und Autokratie anspielt.

Viele Menschen haben sich an dem Brettspiel „Diplomacy“ erfreut (einige Freundschaften sind daran zerbrochen). Bei dem Spiel ist man eine europäische Großmacht des frühen 20. Jahrhunderts, die heilige, immerwährende Bündnisse schmiedet – und dann heimtückisch die Seiten wechselt und den besten Freund im Stich lässt.

Im frühen 21. Jahrhundert sieht die Realität anders aus: Das echte „Diplomacy“ umfasst die ganze Welt und ist ein vierdimensionales Spiel geworden. Das bedeutet: Man kann in Sicherheitsfragen mit den USA verbündet sein, während man sich in Energiefragen mit Russland und in Handelsfragen mit China anfreundet. Nicht nur außereuropäische Großmächte sind daran interessiert. Aleksandar Vučićs Serbien zum Beispiel spielt es auch, und Ungarns Viktor Orbán ist der ultimative Zyniker am Spielbrett.

Die Lehre für den Westen ist daher nicht, dass wir unsere Werte aufgeben sollten. Vielmehr sollten wir klüger werden und die Welt so sehen, wie sie ist, und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Vereinfachende, binäre Darstellungen sollten vermieden und stattdessen gezielte Strategien für bestimmte Groß- und Mittelmächte, wie Indien, Südafrika oder die Türkei, entwickelt werden. Sicher ist: Gewinnen wird nur der, der diese neuen Spielregeln versteht.