Tagesspiegel Plus Iraker schändet erneut Koran in Schweden : Das ist der Mann, der die muslimische Welt in Aufruhr versetzt

Vom Verfolgten zum Milizenchef: Der irakische Christ Salwan Momika verbrennt in Schweden Korane, die er mit Schweinefleisch belegt – er hat eine schillernde Geschichte.