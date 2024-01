Tagesspiegel Plus Iran beschießt Ziele im Irak und in Syrien : Was heißt das für den Krieg in Nahost?

Der Krieg in Gaza entwickelt sich zunehmend zu einem länderübergreifenden Konflikt. Nun hat der Iran Luftangriffe in Syrien und dem Irak begonnen – Raketen schlugen nahe dem US-Konsulat in Erbil ein.