Irans beispielloser Angriff auf Israel Das Regime in Teheran ist eine Gefahr für alle

Lasst es sein. Warnungen wie die von US-Präsident Joe Biden hatte es in den vergangenen Tagen viele gegeben. Doch der Iran hat sie ignoriert und in der Nacht zu Sonntag Israel direkt mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Eine beispiellose Attacke.

Der Schattenkrieg zwischen beiden Erzfeinden ist in eine neue, extrem kritische Phase getreten. Wohin sie führt – schlimmstenfalls in eine lange militärische Konfrontation – ist wenige Stunden nach dem Beschuss durch die iranischen Revolutionsgarden kaum absehbar. Auf viele Fragen kann es noch keine Antworten geben.

Wie wird Israels Antwort ausfallen? War der iranische Angriff in seinem Umfang extra so angelegt, dass der Schaden vergleichsweise gering blieb? Also der Iran „gesichtswahrend“ und nach dem Prinzip der gegenseitigen Abschreckung, von Schlag und Gegenschlag auf die Tötung von Revolutionswächtern in Damaskus reagiert hat? Ist damit dem Wunsch nach Vergeltung Rechnung getragen? So lassen es iranische Offizielle verlauten. Oder kommt da noch mehr? Droht der Nahe Osten in Chaos und Krieg abzugleiten?

Ajatollah Ali Chamenei, Oberster Führer des Iran, hat Israel schon mehrfach mit Vernichtung gedroht. © dpa/Uncredited

Das wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen und womöglich entscheiden. Klar ist aber bereits: Das iranische Regime ist eine Gefahr, nicht nur für die Region, sondern alle. Das müsste spätestens jetzt jeder und jedem bewusst sein.

Schon seit Jahren betätigt sich der Iran unter der diktatorischen Führung der Mullahs als Unruhestifter. Überall in der Region will er seinen Einfluss ausbauen, oft mithilfe verbündeter Milizen wie der libanesischen Hisbollah oder den jemenitischen Huthis. Möglichst in die ganze Welt soll die Idee der islamischen Revolution von 1979 getragen werden, auch durch Gewalt und Terror.

Teheran macht gemeinsame Sache mit den Feinden des Friedens

Die Mullahs haben bislang allerdings bewusst keine Verantwortung für ihr rücksichtsloses Tun übernehmen wollen, haben immer andere vorgeschickt, um in ihrem Auftrag und Sinne zu handeln. Die direkt von iranischen Basen auf Israel abgefeuerten Raketen sind insofern eine Abkehr vom bisherigen Kurs des Kaschierens.

Und: Der Iran macht schon lange gemeinsame Sache mit anderen Feinden des Friedens. Nur findet das viel zu wenig Beachtung. Im Angriffskrieg gegen die Ukraine etwa versorgt Teheran die Partner in Moskau fleißig mit Drohnen, die Leid und Tod über die Menschen bringen. Das darf gerade Europa nicht ignorieren.

Deshalb ist längst überfällig, aber nach dem Überfall auf Israel umso dringlicher, dem Regime Grenzen aufzuzeigen, die es tunlichst nicht mehr überschreitet. Das Land muss isoliert, die Sanktionen deutlich verschärft werden. Und es muss alles unternommen werden, um zu verhindern, dass die Islamische Republik zur Atommacht wird.

Trotz all der Risiken und Bedrohungen – es gibt sogar Nachrichten aus der Nacht, die etwas zuversichtlich stimmen können. Da ist zum einen die Rückkehr Amerikas als Schutzmacht im Nahen Osten. US-Präsident Biden hat sich von Anfang an unmissverständlich gegen Teheran positioniert und das mit dem Abschuss iranischer Geschosse militärisch gezeigt. Die Botschaft: Ein enger Verbündeter wie Israel wird verteidigt. Auch die arabischen Partner können sich auf die USA verlassen.

Und diese arabischen Staaten haben gezeigt, dass sie nicht Israel mögen müssen, um sich vor der Aggression Irans zu fürchten. Jordanien hat in der Nacht offenkundig einige gegen den jüdischen Staat gerichtete Drohnen abgeschossen. Das zeigt: Es gibt ein gemeinsames Sicherheitsinteresse. Denn keiner in der Region kann darauf vertrauen, dass Teheran vor ihm Halt macht.