„Israel ist mit Sicherheit nicht glücklich“ So profitiert die Hamas von der Feuerpause im Gazastreifen

Zwei Tage – solange wurde die seit Freitag geltende Feuerpause zwischen der radikalislamischen Hamas und der israelischen Armee am Montag verlängert. Noch mehr israelische Geiseln sollen mit Palästinensern aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden.

Für die Geiseln und die notleidenden Menschen in Gaza ist das ein Segen. Die Verschleppten können darauf hoffen, dass sie im Zuge der Unterbrechung der Gefechte freikommen. Die Familien im großflächig zerstörten Küstenstreifen werden zumindest vorübergehend mit dringend benötigten Hilfsgütern versorgt.

Doch die Feuerpause hat militärische Konsequenzen – und zwar solche, die dem israelischen Militär nicht gefallen werden. Bislang hat der jüdische Staat unerlässlich gegen die Hamas gekämpft, mit Bomben aus der Luft und Bodentruppen, die nach Gaza vorgerückt sind.

Man wollte die Terrororganisation nicht zur Ruhe kommen lassen – und war nach eigenen Angaben dabei erfolgreich. Im Norden Gazas konnten offenbar viele Terror-Kommandeure ausgeschaltet, Tunnel zerstört und Waffenbestände vernichtet werden.

Im Zuge der Feuerpause stellt sich jedoch die Frage: Kann sich die Hamas nun in relativer Ruhe neu organisieren? Und: Worauf muss sich das israelische Militär nach der Pause einstellen?

Johannes Becke ist Professor für Israel- und Nahoststudien an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg

Die Islamisten sind längst nicht entscheidend geschlagen. Deren militärische Infrastruktur scheint zumindest teilweise noch intakt zu sein. Sonst könnten sie beispielsweise keine Raketen nach wie vor auf Israel abfeuern.

Für Tausende Hamas-Kämpfer einschließlich der Führungsriege ist nach Einschätzung von Beobachtern die Feuerpause ein großer Vorteil: Sie können sich ohne Angst vor Angriffen recht frei bewegen, neue Waffen besorgen oder Vorräte anlegen. Israels Armee darf laut Vereinbarung mit der Hamas während der Einstellung der Kampfhandlungen weder Operationen durchführen noch Drohnen zur Aufklärung fliegen lassen.

Einsatzgebiet Gazastadt: Israelische Soldaten auf der Suche nach Hamas-Terroristen. © REUTERS/RONEN ZVULUN

„Die israelische Armee hatte in den Wochen seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober klare symbolische und militärische Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe erzielt“, sagt Johannes Becke von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

Israels Armee hatte seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober klare symbolische und militärische Fortschritte im Kampf gegen die Terrorgruppe erzielt. Johannes Becke von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Nach Ansicht des Lehrstuhlinhabers für Israel- und Nahoststudien gibt die Feuerpause jetzt der Hamas die Chance, sich auf das israelische Vorrücken in den Süden des Gazastreifens vorzubereiten – was im Zweifelsfall israelische Soldaten das Leben kosten könne.

Stephan Stetter von der Universität der Bundeswehr München ist ähnlicher Auffassung. „Die Hamas bekommt wieder Luft zum Atmen“, sagt der Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung.

In den Tunneln auf eine neue Kampfphase vorbereiten

So könnten sich die Islamisten vor allem in den Tunneln auf eine neue Kampfphase einstellen. „Darüber ist das israelische Militär mit Sicherheit nicht glücklich.“ Die Armee habe ohnehin nach eigener Überzeugung erst zu spät auf den Angriff am 7. Oktober reagieren können, weil die Politik zögerte.

Die Hamas bekommt wieder Luft zum Atmen. Stephan Stetter von der Universität der Bundeswehr München

„Aus Sicht der Hamas wäre das Best-Case-Szenario ein fließender Übergang zwischen einer Feuerpause und einem Waffenstillstand“, sagt Becke. Also ein Ende der militärischen Operationen zu einem Zeitpunkt, in dem die politische Führung der Hamas und viele ihrer Kämpfer relativ unbeschadet im Süden des Gazastreifens untergekommen seien.

1200 Israelis sind am 7. Oktober von der Hamas getötet worden.

Die israelischen Streitkräfte wiederum dürften nach Einschätzung von Militär-Analysten die Feuerpausen dazu nutzen, um Informationen über den Feind zu sammeln (etwa mithilfe von Abhörtechnik), die eigenen Waffenbestände aufzufüllen und sich im von ihnen kontrollierten Teilen des Gazastreifens zu verschanzen.

Stephan Stetter ist Professor für Internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München

Doch Israels Einsatz gegen die Hamas hat nicht nur militärische Aspekte, sondern auch politische. Aus Sicht der Armee, so formuliert es Johannes Becke, könnte das heißen: „Im schlimmsten Fall nimmt der internationale Druck auf Israel dermaßen zu, dass aus der Feuerpause ein Waffenstillstand wird. Dann hätte die Hamas diesen Krieg überlebt und damit symbolisch gewonnen.“

Mindestens noch zwei Monate Krieg

So weit will in Israel noch niemand der Verantwortlichen gehen. Sowohl Premier Benjamin Netanjahu als auch Verteidigungsminister Joaw Galant betonen immer wieder, der Krieg gegen die Hamas müsse und werde weitergeführt. Von mindestens zwei Monaten ist die Rede.

„Israel hat seine Ziele – die Hamas muss aus Gaza vertrieben werden, die Geiseln müssen heimkehren, vom Gazastreifen darf keine Bedrohung für das Land mehr ausgehen – nicht revidiert“, sagt Politikwissenschaftler Stetter. Und die Streitkräfte wollten unbedingt unter Beweis stellen, dass sie ihr Land und die Bürger schützen können.

Premier Netanjahu und Verteidigungsminister Galant © Reuters/Pool

Deshalb geht Stetter davon aus, dass der jüdische Staat die Kampfhandlungen wieder aufnehmen wird, vor allem im Süden Gazas. „Doch vermutlich nicht in dem Umfang, wie es – aus unterschiedlichen Gründen – die Armee und Teile der Regierungskoalition gerne tun würden.“ Denn dafür seien die Bedenken etwa der USA zu groß. Washington dränge darauf, nicht so massiv vorzugehen wie im Norden Gazas.

Dennoch erwartet die Mehrheit der Israelis sicherlich nach dem „schwarzen Schabbat“ am 7. Oktober ein konsequentes Vorgehen gegen die Hamas. Zugleich dringen viele Bürgerinnen und Bürger allerdings auch darauf, dass alles getan werden müsse, damit die Geiseln freikommen.

Hamas zerstören, die Entführten zurückbringen und Feuerpausen – wie soll das zusammenpassen? Israels Regierung steht vor einem großen Dilemma.