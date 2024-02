Israelis Besatzungspolitik vor Gericht „Sie ist auf Dauer angelegt“

„Die Palästinenser wollen nur, dass ihre Rechte respektiert werden. Mehr nicht“, sagte der sichtlich bewegte Vertreter der Palästinenser bei den UN, Riad Mansour, in seiner Ansprache vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag. Und man wünsche „eine Zukunft, in der kein Palästinenser und kein Israeli getötet werden. Eine Zukunft, in der zwei Staaten in Frieden und Sicherheit nebeneinander existieren.“