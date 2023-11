Israels Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus So läuft die Suche nach der Hamas-Zentrale

Langsam schwenkt die Kamera zuerst zu dem Loch in der Erde, ringsum Steine und Geröll, dann zu einem Gebäude – israelische Soldaten befinden sich hier offenbar auf dem Gelände der größten Klinik des Gazastreifens, der Al-Schifa-Klinik. Und sie wollen hier einen „operativen Tunnelschacht“ freigelegt haben, wie das Video zeigt.

In einem anderen Video aus der Umgebung sind am Boden ausgebreitete Waffen zu sehen, darunter Scharfschützengewehre und Granaten. Ein weiterer Beweis, dass von hier die radikal islamistische Hamas operiert?

Vor wenigen Tagen haben israelische Streitkräfte in einer „gezielten Operation“ die Schifa-Klinik im abgeriegelten Gazastreifen gestürmt, weil sie in der Einrichtung die Kommandozentrale und Waffenverstecke der terroristischen Gruppe vermuten.

Die Suche nach konkreten Beweisen läuft. Israels Regierung steht unter Druck zu belegen, dass Al-Schifa über einem Hamas-Hauptquartier liegt. Denn das war die Begründung, das Gebäude überhaupt anzugreifen. Spezialkommandos haben in den vergangenen Stunden ein Gebäude nach dem anderen und jedes Stockwerk des weitläufigen Gebäudekomplexes untersucht, erklärte ein Armeesprecher. Hunderte Patienten und medizinisches Personal halten sich ebenfalls dort auf. Außerdem suchen zahlreiche Zivilisten dort Schutz.

„Die israelischen Soldaten und Militärmaschinen sind um das Krankenhaus herum, aber ab und zu gehen sie für ihre Operationen in den Komplex hinein und hinaus“, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza der Washington Post. Er berichtete von erneuten Durchsuchungen in mehreren Abteilungen des Krankenhauses, das momentan ohne Lebensmittel, Wasser und zuverlässige Stromversorgung ist.

Genau deshalb übten zahlreiche Hilfsorganisationen scharfe Kritik am Vorgehen Israels. Sie warnen vor dem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung innerhalb Gazas und fordern Schutz von Neugeborenen, Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten. Aus Sicht von Human Rights Watch reichen die von Israel veröffentlichten Bilder von Waffen, die seine Soldaten angeblich im Al-Schifa gefunden haben, nicht aus, um die Aufhebung des Status des Krankenhauses als durch die Kriegsgesetze geschützt zu rechtfertigen, heißt es.

Munition und Granaten hinter MRT-Geräten

IDF-Sprecher Jonathan Conricus zeigt auf das, was er als Waffen bezeichnet, die im Al-Shifa-Krankenhauskomplex entdeckt wurden © REUTERS/Israel Defense Forces

Die israelische Armee sieht das anders – und will „eine Menge belastende Beweise“ entdeckt haben. In einem Video, das ebenfalls im Krankenhaus aufgenommen wurde, erklärt IDF-Sprecher Jonathan Conricus, dass die Sicherheitskameras im gesamten Gebäude absichtlich verdeckt worden seien. Er zeigt dabei auf eine Tasche mit einem Sturmgewehr, Munition und Granaten, die hinter einem MRT-Scanner versteckt war. Außerdem sind Taschen mit weiteren Waffen in Schränken zu sehen.

Ob dies ausreicht, um die Klinik als die Kommandozentrale der Hamas zu identifizieren? Beobachter geben zu bedenken, dass die Organisation auf die israelische Razzia vorbereitet war. Der Einmarsch in das Krankenhaus am Mittwoch war erwartet worden, Spuren könnten beseitigt worden sein. Nicht auszuschließen ist aktuell aber auch, dass die Hamas von einem anderen Ort aus zentral operiert.

Ex-Premier ortet Hamas-Zentrale nicht im Spital

Dies legen Aussagen des früheren israelischen Premiers, Ehud Olmert, nahe. Ihm zufolge soll sich die unterirdische Kommandozentrale der Hamas in Khan Yunis, einer Stadt im südlichen Gazastreifen, befinden. Dort sei „das eigentliche Hauptquartier der Hamas“, sagte er am Freitag gegenüber „Euronews“. „Sie haben die Führung, sie verstecken sich, sie haben die Bunker, sie haben die Kommandopositionen, sie haben die Abschussrampen.“

Damit würde Olmert auch den Darstellungen der USA widersprechen, die jene Israels stützen. „Wir haben unsere eigenen Geheimdienstinformationen, die uns davon überzeugen, dass die Hamas Al-Schifa als Kommando- und Kontrollzentrum und höchstwahrscheinlich auch als Lager benutzt hat“, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, am Dienstag kurz vor der Razzia.

Bestätigt wird dies von Dave Harden, dem ehemaligen Direktor von USAID, der größten US-Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, der drei Jahre in den palästinensischen Gebieten inklusive Gaza gearbeitet hat. Er schreibt auf der Nachrichtenplattform X, dass schon zu seiner Dienstzeit vermutet wurde, dass die Hamas das Krankenhaus nutzt: „Bereits 2014 wurde allgemein vermutet/angenommen, dass die Hamas den Komplex des Al Schifa-Krankenhauses als Kommandozentrale und Operationsbasis nutzt.“

Nach den Angaben von Harden sei auch dem Vorsitzenden des Internationalen Roten Kreuzes bekannt gewesen, dass die Hamas Krankenwägen für die Fortbewegung ihrer Truppen nutzt. Aus eigener Erfahrung könne er zudem bestätigen, dass die Hamas auf fliehende Zivilisten schieße.

Allerdings, so Harden, könne er nicht mit Sicherheit sagen, dass die Hamas diese Taktiken aktuell weiterhin anwendet. (Mit Agenturen)