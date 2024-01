Italiens postfaschistische Regierungschefin Wie viel AfD steckt in Giorgia Meloni?

Auch in italienischen Medien sorgte es für großes Aufsehen: Das geheime Treffen von Mitgliedern der AfD und der Werteunion mit Rechtsextremisten, bei dem Massenabschiebungen von zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund nach Afrika erörtert wurden.

„Eine Verrücktheit“, kommentierte das bürgerliche Leitmedium des Landes, der „Corriere della Sera“. Auch Zeitungen, die der Rechtsregierung von Giorgia Meloni nahestehen und normalerweise keine Hemmungen haben, gegen Migranten zu hetzen, zeigten sich irritiert von den Plänen. Wenn in Deutschland Neonazis und andere rechtsextreme Verfassungsfeinde sichtbar werden, befällt auch die Italienerinnen und Italiener ein mulmiges Gefühl.

Dabei steht seit Giorgia Melonis Wahlsieg im Herbst 2022 eigentlich eher Italien im öffentlichen Fokus, wenn es um rechtsradikale Aktivitäten und autoritäre, antidemokratische Tendenzen geht.

Weniger Angst in Italien vor autoritärem Regime

Immerhin führt Meloni nicht nur die am weitesten rechts stehende Regierung seit Mussolini an, sondern auch die größte Regierungspartei Fratelli d’Italia, die ihre ideologischen Wurzeln im Movimento Sociale Italiano (MSI) hat, in welcher unverbesserliche Anhänger des Duce und der Diktatur nach dem Krieg eine neue politische Heimat gefunden hatten.

Zur gleichen Zeit, als Deutschland über das Geheimtreffen diskutierte, machte in Rom ein paramilitärischer Aufmarsch von etwa tausend Neofaschisten Schlagzeilen, die den rechten Arm zum „römischen Gruß“ streckten – das italienische Pendant zum Hitlergruß.

Doch statt die Neofaschisten-Parade umgehend zu verurteilen und polizeiliche Konsequenzen anzukündigen, schwieg Giorgia Meloni beharrlich.

Sie selber hat mit den Ewiggestrigen und Mussolini-Nostalgikern zwar wenig am Hut, aber sie will es sich mit ihnen auch nicht verscherzen: Ein Teil der Stimmen für ihre Partei, wenn auch nur ein kleiner, kommt aus der rechtsextremen Ecke.

Dass sich Meloni und ihre Partei so schwer damit tun, sich von rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Gruppen wie Casa Pound (die die Parade organisiert hatten) abzugrenzen, liegt auch daran, dass die Geschichte der faschistischen Diktatur in Italien nie richtig aufgearbeitet worden ist.

In Italien erzeugt die Bezeichnung „Postfaschistin“ insgesamt viel weniger Ängste und Abwehrreflexe als im übrigen Europa. Ein Grund ist, dass sich schon die Vorgängerpartei der Fratelli d’Italia, die Alleanza Nazionale, glaubhaft vom faschistischen Erbe losgesagt und auf den demokratischen Rechtsstaat verpflichtet hatte.

Der damalige Parteichef und spätere Außenminister Gianfranco Fini hatte den Faschismus bei einem Besuch in Israel sogar als das „absolut Böse“ bezeichnet. So klar hat sich Meloni zwar nie distanziert – sie sagt, der Faschismus müsse „im geschichtlichen Zusammenhang beurteilt“ werden –, aber zugleich betont auch sie, dass für Nostalgiker und Verfassungsfeinde in ihrer Partei kein Platz sei.

Ist Meloni wirklich die „gefährlichste Frau Europas“?

Unmittelbar nach ihrer Wahl zur ersten Ministerpräsidentin Italiens wurde Meloni von einem deutschen Magazin als „gefährlichsten Frau Europas“ bezeichnet. Anders als Ungarn fällt ihre seit Oktober 2022 amtierende Regierung bisher aber nicht als rechtspopulistische Unruhestifterin Europas auf.

Auf europäischer und atlantischer Ebene erwies sich die rechte Politikerin schnell als verlässliche Partnerin. Den von ihrem Vorgänger Mario Draghi eingeschlagenen Weg der Haushaltstugend hat sie, bis auf wenige Ausnahmen, nicht verlassen. Die Beschäftigung in Italien hat Ende 2023 ein Allzeit-Hoch erreicht, die Risikozuschläge auf Italiens Staatsschulden sind so tief wie lange nicht mehr, das Wirtschaftswachstum liegt deutlich höher als das deutsche.

25,5 Prozent der Stimmen errangen Melonis rechtskonservativen „Brüder Italiens“ bei der Wahl 2022.

Ideologisch und reaktionär verhält sich Meloni dagegen bei den Kernthemen ihrer Rechtspartei, allen voran bei der Migration. Doch die Härte, die die 47-jährige Römerin dabei an den Tag legt, ist vor allem eine rhetorische. Von der im Wahlkampf in Aussicht gestellten Seeblockade gegen Migranten war nach ihrer Wahl nie mehr die Rede – vielmehr hat die italienische Küstenwache im ersten Jahr unter Meloni so viele Bootsflüchtlinge gerettet wie seit der Aktion Mare Nostrum im Jahr 2014 nicht mehr.

Wort gehalten hat sie stattdessen bei Seenotrettung: Pro Einsatz darf nur noch eine Rettungsaktion durchgeführt werden. Schiffe, die Menschen im Mittelmeer gerettet haben, werden zudem fast immer in weit entfernte Häfen in Mittel- oder Norditalien geschickt. Hilfsorganisationen kritisieren, dass Rettungskräfte dadurch in ihrer Arbeit behindert und mehr Menschen ertrinken würden.

In Abstimmung mit der Wirtschaft, die händeringend nach Arbeitskräften sucht, wird die Rechtsregierung in den kommenden drei Jahren aber auch fast einer halben Million Migranten die Möglichkeit geben, mit einer Arbeitsbewilligung legal nach Italien einzuwandern. Keine andere Regierung, auch keine linke, hatte je nur annähernd so großzügige Quoten bewilligt.

Rechte Identitätspolitik betreibt Meloni eher bei gesellschaftspolitischen Fragen: Italienische Paare, die sich im Ausland an eine Leihmutter wenden, müssen einem Gesetzesentwurf zufolge künftig mit hohen Geldstrafen oder Haftstrafen rechnen. Gegen die „Gender-Ideologie“ und „LGBT-Lobby“ wetternd, verteidigte Meloni das Gesetz im Sommer.

Italiens Reform zum autoritären Staat und alte Demokratien im Vergleich

Bleibt der letztlich zentrale Vorwurf der Linken, Meloni wolle Italien mit der von ihr geplanten Verfassungsreform in einen autoritären Staat verwandeln. In der Tat bezweckt das Reformvorhaben eine Stärkung des Regierungschefs, der in Zukunft direkt vom Volk gewählt und nicht mehr auf Vorschlag der siegreichen Koalition vom Staatspräsidenten ernannt werden soll.

Damit, so die Befürchtung der Kritiker, werde in Italien wieder ein „starker Mann“ („un uomo solo al comando“) – oder eben eine „starke Frau“ – installiert, wie einst in der Diktatur von Mussolini. Meloni verneint autoritäre Absichten und begründet die Reform damit, dass damit die Regierungen stabiler würden und die Regierungstätigkeit effizienter werde.

In der Praxis würde die Reform wenig ändern: Schon heute geben die Parteien und Koalitionen die jeweiligen Spitzenkandidaten auf ihren Wahllisten an – und Staatspräsident Sergio Mattarella hält sich an diese Vorgabe, auch wenn er es laut Verfassung nicht müsste.

44 Prozent der Stimmen bekamen sämtliche rechte Parteien bei der Wahl in Italien 2022.

De facto wird der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin also schon heute direkt gewählt. Und in alten Demokratien wie der USA und in Frankreich haben die Präsidenten seit Jahren sehr viel mehr Macht, als sie ein italienischer Regierungschef dank der Reform haben würde.

Italiens Wähler und die AfD

Während in Deutschland Rechtsradikale, Protestwähler und Wutbürger hauptsächlich AfD wählen und dieser Partei dann in der Regel treu bleiben, wechseln sie in Italien praktisch bei jeder Wahl ihre Partei-Präferenzen: Bei den Parlamentswahlen von 2018 wurde die Anti-System-Bewegung des Komikers Beppe Grillo stärkste politische Kraft, bei den Europawahlen von 2019 triumphierte die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini, 2022 gewann dann die Meloni-Partei die Wahl.

Das heißt: Die Stimmen der Enttäuschten und Radikalen gehen an Regierungsparteien, meist an die größte. Anders in Deutschland, wo die traditionellen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen.