Julian Assange muss freigelassen werden Zwölf Jahre sind mehr als genug

Zwölf Jahre. So lange schon kann Julian Assange sich nicht mehr frei bewegen. Sieben Jahre fand er Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, fünf Jahre saß er im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Es geht ihm nicht gut, der Wikileaks-Gründer gilt als suizidgefährdet.

Einige seiner Gegner wollten an ihm ein Exempel statuieren. Assange sollte streng bestraft, Nachahmer sollten abgeschreckt werden. Das ist ihnen, so bitter das Eingeständnis klingen mag, zum Teil gelungen. Assange ist seinen Überzeugungen zwar treu geblieben, aber er hat einen hohen Preis dafür gezahlt.

Im Deutschen gibt es die Redewendung, eine Sache sei erschöpfend behandelt worden. Erschöpft sind nun wahrlich alle – Assange selbst, seine Anhänger, Justiz, Politik und Öffentlichkeit.

Malte Lehming ist Autor beim Tagesspiegel. Er sagt: Assange muss so schnell wie möglich freigelassen werden.

Dennoch geht sein Fall offenbar in eine weitere Runde. Der britische High Court entschied am Dienstag, dass der 52-Jährige gegen einen vorherigen Beschluss des Londoner Supreme Courts, ihn an die USA auszuliefern, in Berufung gehen darf.

In den USA droht ihm eine sehr lange Haftstrafe

In den USA gilt die Enthüllungsplattform Wikileaks als „feindseliger nicht-staatlicher Geheimdienst“. Die Anklage gegen Assange umfasst 18 Punkte und bezieht sich auf das US-Spionagegesetz von 1917. Ihm droht dort eine sehr lange Haftstrafe.

Das einzige Gute an dieser für den Westen höchst blamablen Affäre ist, dass auch die USA langsam erschöpft sind. Ex-Präsident Barack Obama hatte einst gegen eine Anklage von Assange votiert, weil dies als Angriff auf die Pressefreiheit gewertet werden könne. Donald Trump hingegen plädierte für eine Anklage und nannte die Wikileaks-Enthüllungen eine „Schande“, für die es die Todesstrafe geben müsse.

Auslieferung an die USA wäre auch für Biden ein Problem

Der aktuelle Präsident, Joe Biden, wäre sicher froh, sich mit dieser Sache im Wahlkampf nicht befassen zu müssen. Eine starke liberale Fraktion innerhalb der eigenen Partei würde ihn drängen, Assange zu begnadigen. Konservative Kräfte würden versuchen, das Schlagwort des „Landesverräters“ zu beleben. Gewinnen könnte Biden durch eine Auslieferung Assanges an die USA nicht.

Deshalb deutet vieles darauf hin, dass es zu einer solchen Auslieferung in absehbarer Zeit nicht kommt, zumal die Londoner Richter in ihren Beschluss eine hohe Hürde einbauten. Demnach haben die Anwälte der US-Regierung drei Wochen Zeit, um „auf zufriedenstellende Weise“ zu garantieren, dass Assange bei einem Verfahren in den USA unter dem Schutz der Meinungsfreiheit steht und ihm nicht die Todesstrafe droht.

Mit diesem Ultimatum dürfte das Verfahren in jenes Stadium übergegangen sein, in dem es für alle Beteiligte vor allem um Gesichtswahrung geht. US-Regierung und britische Justiz sollten einsehen, dass jede weitere Verschleppung nur Nachteile mit sich bringt.

Längst ist Assange ein Symbol dafür geworden, dass der Westen zur Begrenzung der Freiheiten, die seine Gesellschaften charakterisieren, gerne übergeordnete Werte anführt. Zwölf Jahre sind genug, zu viel, empörend. Assange muss freigelassen werden. So schnell es geht.