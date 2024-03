Jüngste Bürgermeisterin erschossen Wer ist verantwortlich für die Politiker-Morde in Ecuador?

Sie war 26 Jahre alt, als die Einwohner eines kleinen Dorfes an der Pazifikküste sie zur Bürgermeisterin wählten – zur jüngsten in ganz Ecuador. Fünf Monate später ist Brigitte García tot. Die junge Politikerin ist bisherigen Erkenntnissen zufolge zusammen mit einem ihrem Berater am Wochenende im Auto erschossen worden. Von wem, ist noch unklar.