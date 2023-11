Kairo will 81 Schwerverletzte behandeln Erste Ausländer und Verletzte reisen am Mittwoch von Gaza nach Ägypten aus

Eine erste Gruppe von Ausländern hat am Mittwoch den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten verlassen. Dutzende von Ausländern und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit überquerten den Grenzübergang, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Es war das erste Mal seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas, dass der Grenzübergang für Menschen geöffnet wurde.

Ebenfalls hat eine erste Gruppe von Verletzten nach Berichten ägyptischer Medien den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah verlassen. Sie seien in Krankenwagen über die Grenze gebracht worden, hieß es am Mittwoch. Am Mittwochmorgen fuhren mehr als ein Dutzend ägyptische Krankenwagen zu einem Tor am Grenzübergang Rafah, wie auf Bildern des staatsnahen Fernsehsenders Al-Kahira News zu sehen war.

Die Grenzbehörde in Gaza wurde am Dienstagabend von ägyptischer Seite über den geplanten Schritt informiert. 81 Schwerverletzte würden die Grenze in Rafah am Mittwoch überqueren können, um in ägyptischen Krankenhäusern behandelt zu werden, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Die Gesamtzahl der Verletzten in Gaza dürfte bei mehreren tausend liegen.

Auch Mitarbeiter des Ägyptischen Roten Halbmondes wurden am Dienstag informiert, sich für die Öffnung bereitzuhalten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs war bisher keine Behandlung von Verletzten in Ägypten möglich. Ägypten blockiert gemeinsam mit Israel den Küstenstreifen. Die Öffnung des Übergangs Rafah und wer ihn passieren darf, wird streng reguliert. Der Übergang wurde bisher vor allem zur Lieferung von Hilfsgütern genutzt. Gleichzeitig will Kairo um jeden Preis verhindern, dass palästinensische Flüchtlinge ins Land strömen. (Tsp, dpa, AFP)