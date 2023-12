Kämpfe im Norden von Gaza Dutzende Hamas-Kämpfer sollen sich bei Dschabalia ergeben haben

Im Norden des Gazastreifens bei Dschabalia sollen sich am Donnerstag Dutzende Hamas-Terroristen ergeben haben. Wie die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtet, handele es sich um die größte Kapitulation von Hamas-Terroristen seit Kriegsbeginn.

Die Zeitung berief sich dabei auf den Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari. Er soll am Donnerstagabend gesagt haben, dass sich viele Hamas-Terroristen den israelischen Soldaten ergeben hätten.



„Die IDF und der Shin Bet haben Hunderte von Terrorverdächtigen verhaftet und verhört, viele von ihnen haben sich auch in den letzten Tagen uns gestellt“, sagte Hagari dem Bericht zufolge.



Den Angaben nach hält die israelische Armee alle fest, um ihre Identitäten zu überprüfen. So soll überprüft werden, „wer mit der Hamas in Verbindung stehe und wer nicht“, so Hagari.

Ein Einwohner von Beit Lahia sagte gegenüber Haaretz, die Armee habe alle jungen Männer in der Gegend festgenommen, auch Zivilisten. Im eigenen Newsticker zeigte das Medium Fotos von der angeblichen Kapitulation. Die Informationen konnten noch nicht unabhängig überprüft werden.

In Dschabalia selbst hatten Soldaten ein Militärgelände der Hamas angegriffen und dabei mehrere Terroristen getötet. Auf dem Areal fand das Militär eigenen Angaben nach Tunnel und Waffen. Auch Israels Marine habe wieder Hamas-Stellungen im Gazastreifen beschossen, hieß es am Donnerstag. (Tsp, dpa)