An einer Schranke im Niemandsland hält unser Geländewagen; einer der beiden slowakischen Blauhelme springt hinaus und zieht sie hoch. Dann holt er eine blaue Flagge hervor und hisst sie an einer Fahnenstange hinten rechts am Wagen – die Flagge der Vereinten Nationen. Dienstvorschrift sei das, erklärt er: „Wir demonstrieren damit die Hoheit der Vereinten Nationen in der Pufferzone.“