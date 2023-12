Keine Lichter, kein Gesang, keine Touristen „Bethlehem trauert an Weihnachten“

Herr Hanania, Sie sind Bürgermeister der Stadt Bethlehem im Westjordanland und haben in diesem Jahr alle öffentlichen Feierlichkeiten zu Weihnachten abgesagt. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Während des Kriegs im Gazastreifen können wir nicht feiern. Deshalb haben wir dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum aufgestellt und keine Lichter aufgehängt. Wir haben den Weihnachtsmarkt abgesagt, alle Gesänge, alle Aktivitäten für Kinder. Normalerweise ist das eine große Veranstaltung.

Wir haben sogar auf die Lichter verzichtet, die wir letztes Jahr zu Weihnachten aufgehängt hatten, um eine Botschaft an die Welt zu senden: Bethlehem ist eine palästinensische Stadt und trauert, wie alle palästinensischen Städte in diesen Tagen.

Aber wir behalten den Geist von Weihnachten bei. In Bethlehem begehen wir drei verschiedene Weihnachtsfeiern: die katholische, die orthodoxe und die armenische. Wir werden auch dieses Jahr die Patriarchen der verschiedenen Gemeinden in Bethlehem empfangen und in der Weihnachtsmesse beten.

Hanna Hanania ist seit April 2022 Bürgermeister von Bethlehem. Der palästinensische Christ ist 44 Jahre alt und hat vier Kinder.

Wie wirkt sich die aktuelle Lage wirtschaftlich auf die Stadt Bethlehem aus?

Die Stadt hängt ökonomisch von der Tourismusbranche ab. Seit Beginn der israelischen Angriffe auf Gaza ist dieser Sektor komplett zum Stillstand gekommen.



Es kommen keinerlei Touristen mehr zu uns. Die gesamte Wirtschaft in Bethlehem ist eingebrochen. Alle Hotels, Souvenirgeschäfte, Restaurants und Werkstätten haben inzwischen geschlossen.

Was bedeutet das für die Menschen vor Ort?

Viele Menschen haben finanzielle Schwierigkeiten, manchen ist durch das Ausbleiben der Touristen die Existenzgrundlage weggebrochen. Aber unsere Lage lässt sich nicht damit vergleichen, was im Gazastreifen passiert. Deshalb beklagen wir uns nicht.

Die meisten Menschen dort haben ihre Häuser verloren, sie haben keine Kleidung, kaum etwas zu essen. 20.000 Menschen wurden getötet, vielleicht liegen noch weitere 5000 unter den Trümmern. Das ist unvorstellbar. Wir drängen die ganze Zeit die internationale Gemeinschaft dazu, Druck auf Israel auszuüben.

Keine Weihnachtsdekoration, keine Touristen: Viele Geschäfte mussten schließen. © REUTERS/STAFF

Haben Sie selbst Kontakt mit Menschen im Gazastreifen?

Ich habe einen Freund dort, wir haben zusammen an der Universität von Bethlehem studiert. Ich habe neulich mit ihm gesprochen. Seine Lage ist katastrophal. Seine Tante wurde bei einem israelischen Angriff getötet, seine Mutter wurde schwer verletzt, er selbst und ein Cousin erlitten leichte Verletzungen.

Gelingt es Ihnen, in der Botschaft des Weihnachtsfests Hoffnung zu finden?

Wir hier in Bethlehem haben immer Hoffnung. Seitdem Jesus Christus hier geboren wurde, nennen wir Bethlehem, die Stadt des Friedens. Von dieser Stadt aus ging diese noble Botschaft in die ganze Welt. Nun hoffen wir, dass sie zu uns zurückkommt. Bethlehem und ganz Palästina brauchen echten Frieden.

Wie planen Sie persönlich, das Weihnachtsfest zu begehen?

Ich habe vier Kinder, die mitbekommen, was mit Kindern in ihrem Alter in Gaza geschieht. Deshalb haben sie zu mir gesagt: „Papa, dieses Jahr können wir nicht Weihnachten feiern. Wir wollen nicht, dass du uns Geschenke oder Schokolade kaufst. Wir wollen nur in die Kirche gehen und dort für die Kinder in Gaza beten. Und das werden wir tun.“