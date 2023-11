Kissinger-Preis an Nato-Chef Stoltenberg „Ohne Sicherheit haben wir nichts“

Es sind bedrückende Zeiten. In der Ukraine und im Nahen Osten ist Krieg. Die Menschen in Europa suchen Sicherheit – und Vergewisserung, auf wen und was sie sich verlassen können.

Antworten auf die Zweifel und Fragen, die viele bewegen, sind gar nicht so schwer zu finden, wenn man sich auf das Wesentliche besinnt. Bei der Verleihung des Henry-Kissinger-Preises der American Academy Berlin an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitagabend sprachen der Preisträger selbst, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die langjährige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi einige Grundgedanken dazu aus:

Ein Leben in Freiheit und Frieden ist nicht selbstverständlich, es muss verteidigt werden. Ohne Sicherheit ist alles andere wenig wert. Gemeinsam sind die Nato-Verbündeten stärker und sicherer als jeder für sich allein. Jeder muss seinen Teil beitragen, auch Deutschland die versprochenen zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung.

Ohne Sicherheit haben wir nichts. Unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere Wirtschaft, unsere Freiheit: Sie alle werden durch militärische Stärke garantiert. Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär

Am Ende eines Abends, der ernste Überlegungen mit heiteren Ausflügen in das Leben des Heiligen Franz von Assisi und die Überlistung des Nato-Gegners Donald Trump verband, blieb jedoch eine Frage offen: Wenn das alles so klar ist, warum handeln die Verantwortlichen nicht immer entsprechend?

Jens Stoltenberg führt die Nato seit zehn Jahren, zweimal hat er die reguläre Amtszeit auf Bitten der Bündnispartner verlängert. Zuvor war er acht Jahre Norwegens Regierungschef. 2024 tritt er ab.

Seine Rede in Berlin klang wie sein Vermächtnis. Geld für Sicherheit auszugeben, das „sind schwierige und oft unpopuläre Entscheidungen. Die Milliarden, die wir in Verteidigung investieren, sind Milliarden, die wir dann nicht in Gesundheit oder Bildung investieren. Aber ohne Sicherheit haben wir nichts. Unsere Schulen, unsere Krankenhäuser, unsere Wirtschaft, unsere Freiheit: Sie alle werden durch militärische Stärke garantiert.“

In der Jugend hat er gegen Kissinger protestiert

Als Wehrpflichtiger in Norwegen im Kalten Krieg habe er „gewusst, dass wir nicht allein gegen die mächtige Sowjetunion bestehen können. Aber wir wussten auch, dass wir nicht allein sind.“ Die Nato würde, geführt von den USA, zu Hilfe kommen.

Die Ehrung sei für ihn „bewegend“, aber auch „ungewohnt, denn wir haben diese Art von Auszeichnungen in Norwegen nicht“. Gegen den Namenspatron des Preises, Henry Kissinger, habe er zudem in seiner Jugend demonstriert. „Meine Schwester nahm mich mit zu einem Vietnam-Protest.“

„Ich weiß nicht, wo die nächste Krise, der nächste Krieg droht“, sagt Stoltenberg. „Aber ich weiß, dass wir alle sicherer sind, wenn wir ihnen gemeinsam begegnen.“ Mehr und mehr Verbündete „erfüllen oder übertreffen das Zwei-Prozent-Ziel“. Deutschland gehört nicht dazu. Aber es hat „historische Entscheidungen“ getroffen, „seine Streitkräfte zu modernisieren“.

Einlösen, was wir versprochen haben: zwei Prozent für Verteidigung auszugeben, verlässlich und nachhaltig. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Diskrepanz zwischen Versprechen und Einlösen klang auch in Steinmeiers Laudatio an. Der Bundespräsident mahnte, „einzulösen, was wir versprochen haben: zwei Prozent für Verteidigung auszugeben, verlässlich und nachhaltig“. 2014, als Steinmeier Außenminister war, Russland die Krim annektierte und den hybriden Krieg in der Ostukraine begann, „haben wir uns zum ersten Mal als Bündnis zum Zwei-Prozent-Ziel bei den nationalen Verteidigungsausgaben bekannt“.

Wladimir Putin habe geglaubt, dass „der Westen schwach und gespalten ist“. Stoltenberg habe dafür gesorgt, dass die Nato im Angesicht von Putins Krieg stärker und geeinter sei denn je. In Stoltenbergs Amtszeit habe Donald Trump die Nato „obsolet“ und Emmanuel Macron sie „hirntot“ genannt. Stoltenberg habe dies widerlegt.

Nancy Pelosi überraschte das Publikum in ihrer Laudatio mit einer in Europa kaum bekannten Episode: Jens Stoltenberg habe in seiner Kindheit in ihrer Heimatstadt San Francisco gelebt. Und sei deshalb nach ihrer Überzeugung durch die Maximen des Stadtpatrons Franz von Assisi geprägt: „Glauben bringen, wo Zweifel droht, Hoffnung wecken, wo Verzweiflung quält.“

Als Trump Präsident war und die Nato obsolet nannte, habe sie mit Stoltenberg eine List ersonnen, damit die USA sich zum Bündnis bekennen. Sie lud ihn zu einer Rede vor beiden Kammern des Kongresses ein. „Demokraten und Republikaner, Repräsentantenhaus und Senat bekannten sich in überwältigender Mehrheit zur Nato.“