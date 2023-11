Krieg in der Ukraine Nicht zu verlieren, wäre auch ein Gewinn

Er ist erschöpft, er ist stur, und er sitzt in der Falle. „Niemand glaubt an unseren Sieg so fest wie ich“, sagt Wolodymyr Selenskyj. „Niemand.“ Und dennoch, nach einem weiteren Kriegsjahr raube es ihm „alle Kraft, sämtliche Energie“, diese Gewissheit auch auf sein Land und die Verbündeten zu übertragen. „Es nimmt dir so viel von allem.“