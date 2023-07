Lampedusa als Tor Europas Kollektives Verdrängen

Es ist heiß in diesen Juli-Tagen auf der kleinen Felseninsel Lampedusa; kaum ein Lüftchen weht, das Meer leuchtet hellblau. Ideale Bedingungen für die Überfahrt von Nordafrika zu diesem südlichsten Punkt Europas, der näher an Tunesien liegt als an Sizilien.

Und tatsächlich erlebt Lampedusa, die größte der Pelagischen Inseln im südlichen Mittelmeer, in diesen Tagen wieder einmal einen Ansturm von Geflüchteten und Migranten. „Sie kommen gerade zu Tausenden an“, sagt der braungebrannte Beamte der Finanzpolizei, der den Eingang zum Molo Favaloro am Hafen bewacht.

Der Molo Favarolo ist der Landungssteg, wo die Migranten von den Rettungsschiffen an Land gebracht werden; der Polizist sorgt dafür, dass kein Unbefugter die Sperrzone betritt.

74.000 Bootsflüchtlinge kamen dieses Jahr bis Mitte Juli in Italien an.

Es ist 16 Uhr, Sonntagnachmittag, 9. Juli. Vor fünf Minuten sind am Molo Favaloro 52 Geflüchtete und Migranten auf einem Schiff der Küstenwache angekommen. „Schon in den Stunden zuvor sind mehrere Schiffe hier gelandet, und in etwa einer halben Stunde erwarten wir ein „Search & Rescue“-Boot der Guardia di Finanza“, sagt der Beamte.

Allein an diesem Sonntag sind 600 Migranten auf 14 Schiffen in Lampedusa angekommen, ab Mitternacht bis am Montagmorgen um 8 Uhr kamen weitere 570 an. Die meisten sind im tunesischen Küstenort Sfax in See gestochen, der nur etwa 100 Kilometer von Lampedusa entfernt liegt.

Die Überfahrt dauert wenige Stunden – sofern der Motor nicht abstirbt, sich der Schiffsführer auf dem Meer nicht verirrt oder plötzlich ein Sturm aufkommt. Die Menschen auf den Booten stammen vorwiegend aus dem Sudan, Mali, Guinea, Gambia, Kamerun, Elfenbeinküste und aus Tunesien selber.

Im April hat die Rechtsregierung von Giorgia Meloni wegen des „starken Anstiegs der Migrantenströme im laufenden Jahr“ den nationalen Notstand ausgerufen. Lampedusa ist das Epizentrum dieses Notstands: Die meisten der 74.000 Bootsflüchtlinge, die in diesem Jahr in Italien bis Mitte Juli ankamen, sind am Molo Favaloro an Land gegangen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Bootsflüchtlinge mehr als verdoppelt.

Bootsunglück vor Lampedusa 2013 Am 3. Oktober 2013 sank ein 20 Meter langer Kutter mit 545 Flüchtenden vor Lampedusa.

vor Lampedusa. Die Menschen an Bord kamen aus Somalia und Eritrea .

. Mindestens 366 Menschen ertranken bei dem Unglück.

bei dem Unglück. Das Schiff kam aus der Hafenstadt Misrata in Libyen.

Als Reaktion darauf startete Italien die Überwachungsoperation „Mare Nostrum“.

Lampedusa ist aber auch ein beliebtes Urlaubsziel: Die kleine, nur 20 Quadratkilometer große Insel mit ihren 6000 Einwohnern kann mit zahlreichen, karibisch anmutenden Badebuchten aufwarten. Die Spiaggia dei Conigli, der Hasen-Strand mit seinem fast weißen Sand und dem türkisblauen, kristallklaren Wasser, ist in den Augen der Einheimischen der schönste Strand der Welt.

Lampedusa, das südlicher liegt als Tunis, ist eine faszinierende Mischung aus Nordafrika und Italien: Die einfachen, meist niedrigen Häuser und die staubigen Gassen erinnern an die Vororte von Tunis.

Die Überfahrt ist lebensgefährlich, und deshalb ist es logisch, dass sie den nächstgelegenen Punkt ansteuern. Calogero Sparma, führt ein B&B auf Lampedusa

Die Via Roma wiederum, die zentrale Ausgehstraße im Hauptort, kann sich bezüglich mediterranem Urlaubsflair mit ihren unzähligen Bars, Boutiquen, Gelaterien, Fisch-Restaurants und Trattorien mit jedem süditalienischen Nobel-Badeort messen.

Der Ansturm der Touristen ist noch massiver als jener der Migranten: Seit Anfang Jahr sind auf dem Flughafen von Lampedusa bereits über 100.000 Urlauber gelandet. Hinzu kommen die Feriengäste, die die Insel von Sizilien aus mit der Fähre erreichen.

Am beliebten Strand Guitgia, der direkt neben dem Molo Favaloro liegt, fahren die Rettungs- und Flüchtlingsboote im Stundentakt vor der Nase der Badenden in den Hafen ein, wenige Dutzende Meter von den Sonnenschirmen entfernt.

Der Molo Favaloro, der Landungssteg, wo die Bootsflüchtlinge ankommen. Im Vordergrund einige ihrer meist sehr kleinen und instabilen Schiffe. © Dominik Straub

Nach Sonnenuntergang werden dann auf der Via Roma zu den italienischen Sommerhits Partys gefeiert, getanzt und Karaoke gesungen – während unten im Hafen, auch während der Nacht, weiterhin die Schiffe der Küstenwache und der Guardia di Finanza mit geretteten Migranten einlaufen.

Lampedusa ist nicht nur ein Hotspot der Migration, sondern auch des kollektiven Verdrängens.

Einmal angekommen, verschwinden die Geflüchteten komplett aus dem Blickfeld der Touristen. Nur Minibusse des Roten Kreuzes und der Guardia di Finanza mit den abgedunkelten Scheiben sind zu sehen. Sie fahren die Migranten nach ihrer Ankunft am Molo Favaloro in das Erstaufnahmezentrum der Insel. Unauffällig, diskret.

Das vom Roten Kreuz geführte Lager liegt am Ende einer holprigen Straße gut versteckt in einem kleinen Tal, etwa einen Kilometer vom Hauptort entfernt. Kaum einer der Migranten, die in Lampedusa ankommen, setzt außerhalb des Molo Favaloro und des Lagers einen Fuß auf die Insel.

„Man sieht sie ja nicht“

Im eingezäunten Erstaufnahmezentrum erhalten die Geflüchteten zuerst eine warme Mahlzeit und, wenn nötig, frische Kleider.

Danach werden sie registriert, wie es das Dublin-Abkommen vorsieht. Spätestens 48 Stunden nach ihrer Ankunft auf Lampedusa werden die Flüchtlinge bereits wieder in eine große Fähre gesetzt, die sie nach Sizilien oder auf das italienische Festland bringt. Oder sie werden mit Charter-Maschinen direkt nach Norditalien ausgeflogen.

Der am meisten gehörte Satz auf Lampedusa lautet: „Tanto non si vedono“ – „man sieht sie ja nicht.“ An keinem anderen Ort Italiens trifft man auf den Straßen und Plätzen weniger Migranten als in Lampedusa, dem Symbol-Ort des Flüchtlingsnotstands.

Touristen geniessen den Sonnenuntergang am „Belvedere“ am südlichen Ende der Ausgehstrasse Via Roma. Auf der gegenüberliegenden Seite des Hafens landen am Molo Favaloro im Stundentakt die Flüchtlingsboote. © Dominik Straub

Die „Lampedusani“, die Einheimischen, sehen die Situation auf der Insel mit gemischten Gefühlen. Auch Calogero Sparma, der hundert Meter hinter dem Guitgia-Strand ein kleines B&B führt.

Der Ruf, eine „Flüchtlingsinsel“ zu sein, sei unschön – aber als Insulaner, der die Gefahren des Meeres kennt, hat er Verständnis für die Migranten: „Die Überfahrt ist lebensgefährlich, und deshalb ist es logisch, dass sie den nächstgelegenen Punkt ansteuern. Es ist ja nicht die Schuld der Geflüchteten, dass der kürzeste Weg nach Europa über Lampedusa führt“, betont Sparma.

Schlimm und inakzeptabel sei dagegen, dass kriminelle Schlepper-Organisationen mit der Not der Migranten Millionen verdienten. Und ein wenig ärgert sich Sparma auch über die „Militarisierung“ der Insel durch Polizei, Carabinieri und Guardia di Finanza: Die Uniformierten sind auf der Insel allgegenwärtig.

Es ist ja nicht die Schuld der Geflüchteten, dass der kürzeste Weg nach Europa über Lampedusa führt. Calogero Sparma, führt ein B&B auf Lampedusa

Eigentlich ist Calogero Sparma Chef des Treibstofflagers am Hafen. Und als solcher kennt er jedes Schiff, das auf Lampedusa ankert. Allein die Küstenwache und die Guardia di Finanza haben mehr als ein Dutzend Rettungsschiffe – mehr als jeder andere italienische Hafen. Hinzu kommt auch noch eine rumänische Crew der europäischen Grenzschutzagentur Frontex.

Zumindest indirekt seien die Migranten auf Lampedusa auch ein Wirtschaftsfaktor, betont Sparma: Die Seenotretter, aber auch das Personal der humanitären Organisationen wie dem Uno-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, dem Roten Kreuz und des Malteser-Ordens, der auf den staatlichen Rettungsschiffen die medizinische Betreuung der Flüchtlinge sicherstellt, müssten ja beherbergt und verpflegt werden.

„Dank ihnen herrscht in Lampedusa auch im Winter ein wenig Betrieb, wenn alle Touristen wieder abgefahren sind“, betont Sparma.

Silvia und Luca Granata, ein Urlauber-Paar aus Lodi in der Nähe von Mailand, stören die Migranten nicht, wohl aber der Umstand, „dass Lampedusa immer touristischer wird und deshalb seine Authentizität zu verlieren droht“, wie Silvia Granata bedauert.

Die beiden fahren seit vielen Jahren im Juli nach Lampedusa, und zu ihrem Urlaubsprogramm zählt eine Insel-Umrundung mit einem der Dutzenden Fischerboote, die von ihren Besitzern zu Ausflugsdampfern umgebaut wurden. Nur mit einer solchen Charter-Fahrt sei es möglich, die unzähligen Traumbuchten zu bewundern, betont Luca Granata.

Für eine ganztägige Insel-Tour verlangen die Schiffsführer den Einheitspreis von 60 Euro; inklusive Spaghetti alle vongole und Getränke.

Die „Porta d’Europa“ (Tor Europas) am südlichsten Punkt der Insel erinnert an die tausenden von Migranten, die bei der Überfahrt schon ihr Leben verloren haben. Von den Touristen wird die Skulptur weitgehend ignoriert. © Dominik Straub

Nicht selten begegnen die Touristen-Schiffe während der Insel-Umrundung auch Flüchtlingsbooten. Deren Passagiere haben für ihre Reise der Hoffnung wesentlich mehr bezahlt als die Touristen: Die Schlepperbanden verlangen für die Überfahrt von Tunesien oder von Libyen nach Europa nicht selten mehrere tausend Dollar.

Im Wahlkampf hatte Giorgia Meloni, Chefin der postfaschistischen Fratelli d’Italia, noch die Verhängung einer See-Blockade gegen die Flüchtlingsboote versprochen – heute lässt sie die Küstenwache aufs Meer hinausfahren, um die Migranten einzusammeln, bevor sie Schiffbruch erleiden.

Zu Beginn ihrer Amtszeit waren die staatlichen Seenotretter Italiens einmal nicht ausgelaufen – in derselben Nacht ertranken fast 100 Migranten vor der kalabrischen Küste, darunter 15 Kinder. Für Meloni, die selber Mutter einer sechsjährigen Tochter ist, war das ein heilsamer Schock.

Ihre politische Strategie heute: Migranten an den Küsten Nordafrikas schon gar nicht ablegen zu lassen.

Ein neuer EU-Flüchtlingsdeal?

Und so pilgerte Meloni am 16. Juli schon zum dritten Mal innerhalb von wenigen Wochen nach Tunis, zum zweiten Mal mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Schlepptau. Meloni und die EU wollen den tunesischen Staatspräsidenten Kais Saied mit viel Geld dazu bewegen, die Migranten am Losfahren zu hindern.

Die Blaupause für die erhoffte Hilfe ist der Deal, den die EU 2016 mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geschlossen hatte, um die syrischen Kriegsflüchtlinge aufzuhalten. Milliarden-Überweisungen an Autokraten und Despoten wie Saied und Erdogan: Darin scheint inzwischen die einzige Hoffnung der europäischen Demokratien zu bestehen, die Migration zu begrenzen.

Die „Tür Europas“

Der Tod bleibt der Begleiter der Geflüchteten im Mittelmeer. Seit Beginn es Jahres, meldete die Internationale Organisation für Migration der UN, seien während der Überfahrt 1900 Menschen „verschwunden“, also höchstwahrscheinlich ertrunken. Auf Lampedusa erinnert die Skulptur „Porta d’Europa“ an die Tragödien. Das Werk des süditalienischen Bildhauers und Malers Mimmo Paladino ist 2008 am südlichsten Punkt der Insel errichtet worden.

Die „Tür Europas“ soll, erklärte der Künstler, „an alle Migranten erinnern, deren Reise nicht vollendet werden konnte – an die Menschen, die im Meer gestorben sind, an ihre zerstörten Lebensgeschichten und an die Geschichten der Eltern, die ihre Kinder verloren haben, und an die der Kinder, die zu Waisen wurden. Es soll von verlorenen Liebsten erzählen, von zerschlagener Hoffnung, von gebrochenen Versprechungen – und von der Angst, die wahr wurde.“

Es ist in der Regel übrigens ziemlich einsam bei der „Porta d’Europa“ von Lampedusa, obwohl sie sich nur wenige hundert Meter vom Hafen und von der Via Roma entfernt befindet. Die Touristen interessieren sich kaum für die Erinnerungsstätte.