Laos Wie die Midlife-Crisis zweier Australier dem Land seine erste Büffelmolkerei bescherte

Das historische Zentrum von Luang Prabang liegt zwischen dem Mekong und seinem Nebenfluss Nam Khan. Bis zur Abschaffung der Monarchie in Laos 1975 residierten hier die Könige des Landes. Heute ist der Ort von der Unesco als Welterbe anerkannt. Doch die historischen Bauten der Stadt sind bei Weitem nicht ihre einzige Sehenswürdigkeit: In Luang Prabang befindet sich auch die erste Büffelmolkerei und -farm des Landes, Laos Buffalo Dairy.

Begonnen hat das Projekt im Jahr 2013. Damals steckten die beiden Australier Susan Martin und ihr Ehemann Steven McWhirter tief in einer Midlife-Crisis, obwohl alles eigentlich ganz rund lief: McWhirter hatte seine eigene Firma, Martin war im Management eines großen australischen Immobilienkonzerns tätig.

Barbara Barkhausen lebt und arbeitet seit 2002 in Sydney. Als Asien-Pazifik-Korrespondentin deckt sie neben ihrem neuen Heimatland Australien auch Neuseeland, Indonesien und die Pazifikstaaten ab.

Doch als ihr Unternehmen sie nach China schicken wollte, kamen ihr die ersten Zweifel über den Sinn des ganzen Alltagsstresses: „Meine Tochter war damals fünf Jahre alt“, erzählt Martin. „Die Vorstellung, in China zu leben, wo die Umweltverschmutzung so schlimm war, gefiel mir nicht wirklich.“ Zu diesem Zeitpunkt kam ihr dann die Idee, sich ein Jahr freizunehmen und etwas völlig anderes auszuprobieren.

Laoten kannten keine Milch

Das Paar hatte zuvor bereits in mehreren asiatischen Ländern gelebt – in Myanmar, in Indonesien und zuletzt in Singapur. Dort trafen sie dann zufällig die Amerikanerin Rachel O’Shea, die auch eine Midlife-Crisis hatte, wie Martin berichtet, und außerdem Mutter dreier Kinder war, von denen eins im gleichen Alter war wie die Tochter der Australier. Die drei entwarfen den Plan, zunächst für ein Jahr nach Laos zu gehen und dort ein Gästehaus zu führen.

Doch aus dem einen Jahr Laos sollte ein gemeinsames Lebensprojekt werden. Die Idee mit den Büffeln entstand dabei wiederum eher zufällig: „Wissen Sie, es gibt überall Büffel in Laos“, erzählte Martin.

Die Gründer von Laos Buffalo Dairy: Susan Martin und ihr Ehemann Steven McWhirter zusammen mit der Amerikanerin Rachel O’Shea. © Laos Buffalo Dairy

Da sei ihnen die Idee gekommen, etwas aus der Milch der Tiere zu machen, um die Speisekarte ihres Gästehauses ein wenig aufzupeppen. „Und da stellten wir fest, dass die örtlichen Bauern nicht nur nie eines der Tiere gemolken hatten, es gab auch keine einzige Molkerei im Land.“ Die Idee von Laos Buffalo Dairy war geboren.

Um an trächtige Büffelkühe und deren Milch zu kommen, überlegte sich das Team folgendes: Sie würden sich die Büffelkühe von umliegenden Farmen ausleihen, wenn diese im achten Monat trächtig sind. Insgesamt dauert eine Büffel-Schwangerschaft zehn Monate. Weitere zehn Monate geben die weiblichen Tiere dann Milch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als das australisch-amerikanische Team seine Idee den lokalen Bauern in der Region zum ersten Mal vorstellte, waren diese jedoch eher skeptisch. „Sie dachten bestimmt zuerst, wir würden ihre Büffel auf den Grill hauen“, meint Martin. Es habe etwa 18 Monate gedauert, bis sie die Farmer davon überzeugen konnten, dass sie von dem Programm auf verschiedene Art und Weise profitieren könnten.

100 Büffel leiht sich die Farm inzwischen von verschiedenen Landwirten in Laos.

Denn auf der Farm werden die Tiere unter Quarantäne gestellt, auf Krankheiten getestet, geimpft und für das Melken trainiert.

Nach der Geburt des Kalbes wird die Mutter in den ersten drei Wochen nicht gemolken, damit das Baby ausschließlich von seinen Nährstoffen profitieren kann. Anschließend wird die Mutter einmal am Morgen gemolken, während der Rest der Milch für das Kalb reserviert ist.

Am Ende der Mietzeit erhält der Landwirt eine Pauschalzahlung, abhängig davon, wie viele Tage die Büffelkuh Milch gibt. Meist sind dies rund 100 US-Dollar pro Büffel. Sowohl das erwachsene Tier als auch das Kalb gehen mit dem Bauern wieder nach Hause, bis die Büffelkuh dann erneut im achten Monat trächtig ist – und der gesamte Prozess von Neuem beginnt.

Ban NongChong. Beim Lernen zu Melken. © Laos Buffalo Dairy

Zusätzlich dazu startete die Farm ein Zuchtprogramm, um gegen die lange Zeit sehr verbreitete Inzucht unter den laotischen Büffeln vorzugehen, die weniger gesunde und starke Tiere produziert hat. Inzwischen hat das Dreierteam sich damit einen guten Ruf in der gesamten Region erarbeitet. Verfügten sie im ersten Jahr über gerade mal zehn Büffel, arbeiteten sie 2019 bereits mit etwa 200 Landwirten in 20 Dörfern zusammen. Inzwischen mietet die Farm rund 100 Büffel.

Nahrhaft und gesund

„Büffel sind für viele Menschen in Laos wie eine Art Bankkonto“, sagt Martin. Die Menschen würden die Tiere verkaufen, wenn sie das Geld bräuchten. Ein Büffel sei etwa 1000 US-Dollar wert. „Das entspricht etwa 50 Prozent des Jahreseinkommens eines Landwirts.“

Auf der Farm werden aus der Büffelmilch in erster Linie Eiscreme und Mozzarella hergestellt, aber beispielsweise auch Ricotta, Blauschimmelkäse, Feta und Joghurt. „Eis ist unser Bestseller“, sagt Martins Kollegin Rachel O’Shea. Man habe ihr berichtet, dass es inzwischen nicht nur in Laos, sondern auch in Thailand und Vietnam beliebt sei.

Käse-Verkostungsteller. © Laos Buffalo Dairy

Inzwischen hat sich das gesamte Projekt auch zu einer Touristenattraktion entwickelt. Touristen können eine Führung auf der Farm buchen, einen Büffel melken oder waschen und natürlich auch die Kreationen von Laos Buffalo Dairy austesten.

35 Prozent der Kinder in Laos sind derzeit unterernährt.

Das Team hofft, dass es mit der Büffelmilch aber auch ein Umdenken im Land erzeugen kann. Denn derzeit sind nach Angaben der Weltbank fast 35 Prozent der Kinder in Laos unterernährt. Büffelmilch wäre jedoch eine einfache und nachhaltige Nährstoffquelle, zu der viele Landwirte bereits Zugang haben.

Die Milch enthält mehr Eisen, Vitamine und Kalzium als Kuhmilch – sie ist reich an Vitamin A, Vitamin B3, Vitamin C und Vitamin E und ist zudem gut verträglich. „Büffelmilch unterscheidet sich von Kuhmilch, da sie eine andere Proteinstruktur hat“, erklärt Martin. „Sie enthält zwar Laktose, aber viele Menschen, die eine Kuhmilchallergie haben, können Büffelmilch aufgrund der anderen Proteinstruktur vertragen.“

Viele Menschen können Büffelmilch aufgrund der anderen Proteinstruktur als bei Kuhmilch vertragen. Susan Martin, australische Mitbegründerin von Laos Buffalo Dairy

In den vergangenen Jahren hat Laos Buffalo Dairy deswegen Mutterschafts- und Kinderernährungsprogramme gestartet und sogar ein kostenloses Rezeptbuch für die Einheimischen herausgebracht, das viele Vorschläge gibt, wie sich Büffelmilch in traditionelle laotische Gerichte einbinden lässt.

Auch wenn die Arbeit auf der Farm nicht immer einfach ist – nach Australien will Martin erstmal nicht zurück. „Wenn ich tief mit den Gummistiefeln im Schlamm stehe, denke ich mir zwar schon manchmal, warum hast du dir das angetan“, sagt sie.

Aber wirklich bereut habe sie es nie. Das Ganze sei eine echte Herausforderung, und zwar eine – „an die ich selbst in meinen wildesten Träumen nicht gedacht hätte“, so die Australierin.