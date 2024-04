© via REUTERS/Heikki Saukkomaa

Tagesspiegel Plus „Lernen, wie man sich auf den Krieg vorbereitet“ : Was macht Finnlands Verteidigung so besonders?

Helsinki scheint abwehrbereit wie nie: Vier von fünf Finnen würden ihr Land nötigenfalls mit der Waffe verteidigen. Woher kommt dieser Wille?