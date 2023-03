Lukaschenko in Peking Was erhofft sich Belarus’ Machthaber?

Für den einen ist es eine Chance, für den anderen womöglich ein Rettungsanker: Der chinesische Präsident Xi Jinping empfängt derzeit seinen belarussischen Amtskollegen Aljaksandr Lukaschenko in Peking. Am Dienstag reiste Lukaschenko aus Minsk für die dreitägige Reise an.

Beiden dürfte der Staatsbesuch gelegen kommen. Denn während Xi sich jüngst mit seinem 12-Punkte-Positionspapier zum Ukraine-Krieg profilieren will, musste Lukaschenko sich letzte Woche mit Spekulationen zu einer Einverleibung Belarus‘ durch Russland auseinandersetzen.

„China ist unser großer Freund“, ließ der belarussische Machthaber noch vor Reisebeginn in einem Interview mit der chinesischen staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua verlautbaren und gab damit schon vorab den Tenor.

Wirtschaft im Fokus

Nach offiziellen Angaben stehe die Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern im Zentrum des Treffens. Neben dem Ukraine-Krieg geht es dabei vor allem um die Wirtschaftsbeziehungen, die in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt haben.

Laut dem chinesischen Zoll betrug das gegenseitige Handelsvolumen 2022 mehr als fünf Milliarden Dollar, was einem Anstieg von einem Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Belarus und China hatten bereits im September 2022 eine gemeinsame Erklärung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Eine erneute Erklärung in Peking soll dieses Vorhaben nun noch unterstreichen. Zu diesem Zweck sollen zahlreiche Wirtschaftskooperationen beschlossen werden.

Großes Potenzial sieht Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europastudien am China Institute of International Studies, im starken Maschinenbausektor von Belarus, wie er der staatlichen Zeitung „Global Times“ sagte.

300.000 Schweine soll eine neue Zuchtanlage bei Minsk beherbergen

Auch in die Lebensmittelindustrie wollen Belarus und China gemeinsam stärker investieren. So plant Belarus laut Landwirtschaftsminister Igor Brylo, seine Lebensmittelexporte nach China für das laufende Jahr auf 900 Millionen Dollar anzuheben und damit im Vergleich zum Vorjahr fast zu verdoppeln.

Im Oblast Minsk etwa soll eine Schweinezuchtanlage für 300.000 Tiere entstehen. China ist weltweit das Land mit dem höchsten Schweinefleischkonsum.

Lukaschenko stehen nicht sehr viele Türen offen. Christopher Forst, Belarus-Repräsentant der Friedrich-Ebert-Stiftung

Doch Belarus’ ambitionierte Ziele könnten eine Nebelkerze sein. „Die wirtschaftliche Kooperation bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück, auch wenn man das in der Öffentlichkeit zu kaschieren versucht“, sagt Christopher Forst, Belarus-Repräsentant der Friedrich-Ebert-Stiftung. Betont würden nur die wenigen positiven Entwicklungen.

Lukaschenkos Visite hat allerdings auch eine strategische Seite. „Innenpolitisch soll der Besuch in China vor allem signalisieren, dass Lukaschenko nicht vollständig isoliert ist“, sagt Forst.

Abseits von Moskau und Simbabwe stünden ihm nicht sehr viele Türen offen. Dass auch diese bestehenden Kanäle zunehmend strapaziert werden, zeigen jüngsten Entwicklungen.

Ein Befreiungsschlag?

Die Enthüllung eines internen Papiers, wie eine Eingliederung Belarus‘ in Russland aussehen könnte, hatte in Minsk letzte Woche für große Unruhe gesorgt.

Der belarussischen Machthaber dementierte die potenziellen Übernahmepläne nicht und betonte lediglich die Souveränität seines Landes. Um sich diese zu erhalten, ist er womöglich auf die Hilfe starker Verbündeter angewiesen. Verbündete wie China.

Xi, so scheint es, will Lukaschenko nun eine Plattform bieten, um sich als von Wladimir Putin unabhängiger Staatschef zu präsentieren. Bekräftigt wurde dieser Ansatz in einem Kommentar der chinesischen Propagandazeitung „Global Times“.

„China war eines der ersten Länder, das die Unabhängigkeit von Belarus anerkannt hat“, heißt es dort. Belarus sei wiederum einer der ersten Partner in Chinas Seidenstraßen-Projekt gewesen.

Lukaschenko lobte Chinas Positionspapier zur Ukraine derweil schon vor dem Treffen: „Weltfrieden ist der einzige Weg für China und andere Länder, um erfolgreich zu bleiben. Und wenn es Frieden gibt, hält niemand China davon ab, zu einer globalen Macht zu werden.“

Ob die „ambitionierten Ziele“ beider Staaten mehr als nur Lippenbekenntnisse sein werden, bleibt bislang offen. Verbindlichkeiten gibt es bislang wenige. Der Adressat des Treffens ist derweil völlig klar: Moskau.

