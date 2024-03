Mehr als 100 Tote in Russland Bilder aus der Terrornacht bei Moskau – und vom Morgen danach

Kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit mehrten sich Berichte von einem Angriff in einer Konzerthalle in Moskau. Bilder in den sozialen Medien zeigten Personen, die im Innern der Crocus City Hall das Feuer eröffneten. Es gab Berichte über Tote und Verletzte.

Erste Einsatzkräfte vor der Crocus City Hall. © Reuters/Maxim Shemetov

Immer mehr Feuerwehr- und Rettungswagen bahnten sich im Laufe des Abends ihren Weg zu der Konzerthalle. © Imago/SNA/Alexey Maishev

Berichte über Explosionen und einem Feuer im Innern der Halle bestätigten sich schnell. Zwischenzeitlich sollen Dutzende Personen in dem Gebäude eingeschlossen gewesen sein. Der Brand breitete sich schnell in der Halle aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. © AFP/stringer

Im Laufe des Abends bestätigt der Inlandsgeheimdienst Tote und Verletzte. Zunächst wird die Zahl der Getöteten mit 40 angegeben und im Laufe der Nacht ständig nach oben korrigiert.

Einsatzkräfte der russischen Nationalgarde vor der Crocus City Hall. © Imago/SNA/Sergey Bobylev

Die Feuerwehr setzte Hubschrauber ein, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. © Imago/Itar-Tass/Vyacheslav Prokofyev

Noch am Abend versammelten sich Menschen an der Halle, um ihr Mitgefühl auszudrücken. © AFP/stringer

Am nächsten Morgen bietet sich den Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung. Die Crocus City Hall ist in weiten Teilen ausgebrannt.

Feuerwehrleute gehen an der ausgebrannten Halle vorbei. © Reuters/Moscow News Agency/Sergei Vedyashkin

In der Nacht reklamiert die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) die Tat für sich. Schon am Morgen melden die russischen Behörden erste Festnahmen.

Ermittler sichern Spuren in der Lobby der Halle. © AFP/HANDOUT

Diese Aufnahme soll eines der Schnellfeuergewehre zeigen, mit dem die Männer den Anschlag verübt haben. © AFP/HANDOUT

Das Mitgefühl an dem Anschlag ist groß – auch über Russland hinaus. In Moskau standen Medienberichten zufolge tausende Menschen an, um Blut zu spenden.

Menschen warten vor einer Moskauer Blutspendeeinrichtung. © Imago/SNA/Alexey Maishev

Eine junge Frau fährt im Bus an einer langen Schlange vor einer Blutspendeeinrichtung vorbei. © Imago/SNA/Alexey Maishev

International wurde der Anschlag verurteilt. Viele westliche Nationen drückten Opfern und Angehörigen noch am Abend ihr Mitgefühl aus. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigten sich entsetzt. (lam)