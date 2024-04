Meloni nimmt Einfluss auf Berichterstattung Italiens Staatssender laufen Top-Journalisten davon

„Die Redaktionskomitees von Rai protestieren gegen den Versuch, den öffentlich-rechtlichen Sender in ein Megaphon der Parteien umzufunktionieren“, schrieb die Gewerkschaft des Senders am Donnerstag und kündigte eine Serie von fünf Streiks an. Mit den „Parteien“ waren die drei rechten bis ultrarechten Regierungsparteien gemeint.