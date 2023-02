Migration in den USA Warum Biden das Asylrecht verschärft und dafür heftig kritisiert wird

Es bleibt eines der politisch heikelsten Themen für die Regierung von US-Präsident Joe Biden: die Frage, wie sein Wahlkampfversprechen einer humaneren Einwanderungspolitik umzusetzen ist, ohne gleichzeitig Kommunen an der Südgrenze des Landes zu überfordern. Am Dienstag kündigten das Heimatschutz- und das Justizministerium an, dass ein Asylantrag künftig nur noch von außerhalb der USA gestellt werden kann.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden