Migrationspakt mit Albanien Die Probleme der Giorgia Meloni

Angesichts der harschen Kritik am Migrationsabkommen mit Albanien musste Italiens Regierung der Opposition entgegengekommen: Das Abkommen werde dem Parlament in den nächsten zwei Monaten zur Ratifizierung vorgelegt, versicherte Außenminister Antonio Tajani am Dienstag in der Abgeordnetenkammer. Das war zunächst nicht geplant gewesen, obwohl das Parlament internationale Verträge ratifizieren muss.