© PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS/Rodrigo Abd

Tagesspiegel Plus Mileis Frontalangriff : Argentiniens neuer Präsident macht seine Wahlversprechen rasch wahr

In einer TV-Ansprache kündigt Javier Milei einen radikalen Kurswechsel in der argentinischen Wirtschaftspolitik an. Die Menschen reagieren spontan: mit Euphorie und Kochtöpfen.