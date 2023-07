Mindestens 40 Menschen gestorben Zahlreiche Opfer nach Explosion in Pakistan

In Pakistan sind bei einer Explosion laut einer Rettungsorganisation mindestens 40 Menschen in den Tod gerissen worden. Der Vorfall ereignete sich nahe der Grenze zu Afghanistan in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Sie ereignete sich an einem belebten Ort während einer Veranstaltung der konservativ-islamischen Partei Jamiat Ulema-e Islam (JUI-F). Es seien Dutzende weitere Menschen verletzt worden, hieß es weiter.

Die Polizei befürchtet eine hohe Opferzahl. „Wir können nicht sagen, wie viele Menschen gestorben sind, aber es gibt eine Menge Leichen vor Ort“, sagte ein Polizeivertreter der Deutschen Presse-Agentur. Bereits in der Vergangenheit war die Gruppe Ziel von Anschlägen. Khyber Pakhtunkhwa galt lange als Unruheprovinz.

Der Präsident der islamischen Gruppe, Maulana Fazalur Rehman, führt das Regierungsbündnis mehrerer kleiner Parteien an. Er gilt als Befürworter der Taliban-Herrschaft im Nachbarland Afghanistan.

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu schweren Anschlägen in Pakistan. Einen wesentlichen Konflikt tragen die pakistanischen Taliban (TTP) mit der Zentralregierung in Islamabad aus. Diese unterscheiden sich in ihrer Organisation von den Taliban in Afghanistan.

Bemühungen über einen Waffenstillstand waren in der jüngsten Vergangenheit gescheitert. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat viele Anschläge auf Zivilisten und Soldaten verübt. (dpa)