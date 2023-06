Mit Honig und Handcreme in die Selbstständigkeit Das Netzwerk der starken Frauen von Guatemala

Shampoo und Waschmittel ohne chemische Zusatzstoffe, biologisch einwandfrei produzierter Honig und ökologisch hergestellte Handcreme: Die Produkte, die an diesem Tag in geschmückten Körben und fein säuberlich aufgereiht auf den Präsentationstischen des Netzwerkes der indigenen Unternehmerinnen und Unternehmer (REI) in der guatemaltekischen Stadt Chimaltenango angeboten werden, sind für eine Kundschaft gedacht, die Wert auf ökologisch nachhaltige Produktion legt.