Mitarbeiter des Hilfswerks unter Terrorverdacht : Nach den USA setzten auch Italien, Finnland und UK Zahlungen an UNRWA aus

Mehrere Länder stoppten vorübergehend ihre Zahlungen an die UN-Organisation. Ein Dutzend Mitarbeiter sollen in den Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 07. Oktober verwickelt gewesen sein.