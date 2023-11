Tagesspiegel Plus Mittelmacht im Indopazifik : Zwischen Washington und Peking – die wichtigste Reise des australischen Premiers

Gerade eben war Australiens Regierungschef Anthony Albanese noch zu Gast in Washington, nun wird er am Wochenende in Peking erwartet. Canberra ist dabei in einer schwierigen Vermittlerrolle.