Tagesspiegel Plus Molotow-Cocktails von der Uni, Panzer am Bahnhof : Wie die Stadt Dnipro der Ukraine den Sieg bringen will

Zwischen Normalität und Ausnahmezustand – die Bürger von Dnipro wehren sich gegen Russlands Angriffskrieg. Wie ihnen das gelingt, zeigt ein Besuch in der ukrainischen Millionenstadt.