Nach Aserbaidschans Militäroffensive Ein Drittel der Armenier aus Bergkarabach geflohen

Eine Woche nach der Niederlage pro-armenischer Kämpfer gegen aserbaidschanische Truppen in Bergkarabach sind armenischen Angaben zufolge inzwischen mehr als 42.000 Menschen aus der Kaukasusregion geflohen. Das entspricht in etwa einem Drittel der Bevölkerung in der Region. Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Bergkarabach nach Armenien wieder geöffnet.

In Bergkarabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt wird, lebten knapp 120.000 ethnische Armenier. Seit Jahrzehnten kämpfen die beiden Länder um die Region.

Autos mit Armeniern aus Bergkarabach schlängeln sich durch den Latschin-Korridor. Die einzige Straße zwischen Bergkarabach und Armenien war monatelang von Aserbaidschan blockiert worden. © action press/Патрин Александр

Bei einer Explosion in einem Treibstofflager in Bergkarabach am Montagabend sind mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 300 Menschen wurden verletzt und über 100 werden vermisst. Die Explosion hat sich ereignet, als Bewohnerinnen und Bewohner darauf warteten, ihre Autos zu betanken.

Eriwan wirft Baku vor, eine „ethnische Säuberung“ in der Region zu planen, nachdem Aserbaidschan dort am 19. September eine großangelegte Militäroffensive gestartet hatte. Bereits einen Tag später mussten die pro-armenischen Kämpfer von Bergkarabach eine Waffenstillstandsvereinbarung akzeptieren. Baku will die selbsternannte Republik Bergkarabach nun wieder vollständig in sein Territorium eingliedern. (AFP, Reuters)