Nach britischen Angaben Russland will Truppen in der Ukraine offenbar um zwei Armeen erweitern

Russland will offenbar noch in diesem Jahr das eigene Militär in der Ukraine um zwei Armeen erweitern. Das kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums jüngst an.

Demnach sollen die beiden kombinierten Waffenarmeen aus 14 Divisionen und 16 Brigaden bestehen. Wo genau sie zum Einsatz kommen sollen, habe er nicht gesagt, heißt es in einer Mitteilung auf X vom Montag.

Da die Rekrutierungsbemühungen Russlands derzeit jedoch erfolgreich verlaufen würden, sei es wahrscheinlich, dass die Armeen zunächst mit genügend Personal ausgestattet werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zugleich weist das britische Verteidigungsministerium auf die Probleme des russischen Militärs hin - etwa eine veraltete Ausrüstung, begrenzte Ausbildung der Rekruten und infrastrukturelle Herausforderungen. (Tsp)