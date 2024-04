Tagesspiegel Plus Nach dem Massaker der Hamas in Israel : Sechs Monate Krieg in Gaza – wohin soll das führen?

Tod, Hunger, Verzweiflung: Terroranschlag und Gaza-Krieg sorgten für ein kollektives Trauma – für Israelis wie für Palästinenser. Der Druck auf die israelische Regierung wächst. Eine Bestandsaufnahme.