Netanjahu und die Geiseln Der Gefangenendeal wird dem israelischen Premier nicht nutzen

Wenn es um Verantwortung geht, wiegelt Benjamin Netanjahu gerne ab. Schuld sind für den israelischen Premier immer die anderen. Das war auch nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober der Fall.

Ja, auch er habe versagt, weil es nicht gelungen sei, das Land zu schützen. Doch ihm seien die Fehler auf keinen Fall anzulasten, sondern den Militärs und Geheimdiensten. Die hätten die Gefahr unterschätzt, ihn nicht rechtzeitig gewarnt. Das Wort „Rücktritt“ nimmt der Dauer-Premier allerdings nicht in den Mund.

Aus Sicht sehr vieler Israelis kommt diese Haltung, dieses Abschieben von Verantwortung einem Affront gleich. Selten war die Kluft zwischen dem Volk und einem Regierungschef derartig tief.

Die Glaubwürdigkeit des Regierungschefs nähert sich dem Nullpunkt

Netanjahus Glaubwürdigkeit, die ohnehin aufgrund der Justizreform schon schweren Schaden genommen hatte, nähert sich lauf Umfragen dem Nullpunkt. Auch der Geiseldeal mit den Islamisten im Gazastreifen ändert daran nichts.

Viele Israelis haben jedes Vertrauen in Netanjahu verloren. © REUTERS/AMMAR AWAD

Der Ministerpräsident auf Abruf dürfte zwar das Abkommen mit der Hamas als Erfolg verbuchen. Aber dass er damit wirklich punkten kann, ist eher unwahrscheinlich. Womöglich werden sich die Menschen sogar in ihrer Haltung bestätigt sehen: Bibi, wie ihn Freund und Feind nennen, hat ausgedient.

Für jene, deren Angehörige freikommen, ist der Deal eine enorme Erleichterung. Doch sogar sie werden fragen: Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass unsere Liebsten in die Hände der Terroristen geraten sind? Warum kehren nicht alle Verschleppten heim? Weshalb wirkt der Deal, als sei er von der Hamas diktiert?

„Im Moment könnte man nicht mal eine Allee nach Netanjahu benennen“

Andere wiederum werden monieren, dass die Feuerpause den Islamisten die Möglichkeit gibt, sich militärisch neu aufzustellen; dass die Verantwortlichen für das schlimmste Massaker an Juden nach dem Holocaust, die Chance nutzen werden, um sich noch besser dem Zugriff der israelischen Armee zu entziehen. Nicht wenige sehen darin ein erneutes Versagen der Staatsführung.

Das Vertrauen in Benjamin Netanjahu ist restlos aufgebraucht. Dabei wollte der Sohn eines Historikers in die Annalen des jüdischen Staats als einer eingehen, der Großes geschaffen hat. Das wird nicht in Erfüllung gehen.

Vor wenigen Tagen zitierte der „Stern“ einen ehemaligen Berater des Regierungschefs mit dem Satz: „Netanjahu will in die Geschichtsbücher eingehen. Im Moment könnte man aber nicht einmal eine Allee nach ihm benennen.“