Neuer Sprecher des Repräsentantenhauses Wohin führt „MAGA“-Johnson die Republikaner?

Es gibt vier Johnsons im US-Repräsentantenhaus. Seit Mittwoch bekleidet einer von ihnen, „Johnson aus Louisiana“, wie es bei Abstimmungen heißt, das protokollarisch dritthöchste Amt in den Vereinigten Staaten: Mike Johnson, 51, Vater von vier Kindern, evangelikaler Christ – und, ganz wichtig, nah an Donald Trump – hat es geschafft, das Chaos innerhalb der republikanischen Abgeordnetenfraktion vorerst zu beenden. 22 Tage und drei gescheiterte Versuche brauchte die „Grand Old Party“ (GOP) genannte Partei, um einen neuen Sprecher zu wählen.