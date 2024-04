Neun Menschen sollen über Haitis Zukunft entscheiden Kann der Übergangsrat endlich Frieden bringen?

Sie sollen Haiti aus dem Chaos führen: Sieben stimmberechtigte und zwei beobachtende Mitglieder bilden von nun an einen Übergangsrat. Dessen Hauptaufgabe ist es, für 2026 demokratische Wahlen zu organisieren – und bis dahin einen neuen Premierminister und eine „inklusive“ Regierung zu stellen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Dekret im haitianischen Amtsblatt.