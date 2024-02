Plant Russland ein Atomprogrammm im All? „Eine Bombe könnte ganze Satellitensysteme ausschalten“

Frau Rotter, offenbar gibt es Informationen der US-Sicherheitsdienste, wonach Russland weltraumgestützte Atomwaffen entwickelt. Was plant Moskau?

Das wissen wir nicht genau. Es unterliegt ja noch alles der Geheimhaltung. Kolportiert wird: Russland baue ein weltraumbasiertes Nuklearprogramm auf. Aber die Fachleute hätten auch klargestellt, dass sich diese Waffensysteme noch nicht in der Umlaufbahn befänden.

Mit welcher Gefahr wird gerechnet?

In der Vergangenheit ist mehrfach davor gewarnt worden, dass die Detonation einer Atombombe im Weltraum Satellitensysteme beschädigen oder sogar zerstören könnte.

Das heißt im Klartext: Ganze Satellitennetzwerke würden womöglich ausgeschaltet. Es geht also nicht in erster Linie darum, Nuklearwaffen im All zu stationieren, um sie dann auf der Erde einzusetzen.

Warum gelten Satelliten als interessantes militärisches Ziel?

Aus russischer Sicht geht es darum, der waffentechnischen Überlegenheit der Amerikaner, gerade mit Blick auf weltraumbasierte Fähigkeiten, etwas entgegenzusetzen.

Satelliten abschießen: Weshalb ist das aus Sicht der Militärs so wichtig?

In der modernen Kriegsführung hängen Operationen und Einsätze wesentlich von weltraumbasierten Fähigkeiten ab. Das beginnt bei der Kommunikation mithilfe von Satelliten, reicht über die genaue Bestimmung der Position eines Ziels in Echtzeit rund um die Welt bis hin zur Aufklärung. Und in diesen Bereichen haben die USA ganz klar einen Vorteil.

Zur Person Andrea Rotter ist Referatsleiterin für Außen- und Sicherheitspolitik an der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung. Andrea Rotter © privat

Reichen konventionelle Waffensysteme nicht aus, um Satelliten unbrauchbar zu machen?

Im Prinzip schon. Russland hat diese Fähigkeit 2021 unter Beweis gestellt. Damals wurde testweise eine bodengestützte Rakete erfolgreich eingesetzt, um einen eigenen Satelliten zur zerstören. Das ist technisch allerdings sehr aufwendig, nur vier Staaten haben das bisher geschafft.

Heutzutage geht es nicht mehr um einzelne Satelliten, sondern wie schon erwähnt ganze Netzwerke. Starlink von Elon Musk ist dafür ein gutes Beispiel. Das besteht mittlerweile aus mehreren Tausend kleinen Flugkörpern. Ein derart umfangreiches System lässt sich nicht mit einer Rakete zerstören.

Eine Atomrakete könnte das schaffen?

Das ist in jüngster Zeit noch nicht getestet worden. Dahingehende Tests in den 60er Jahren haben allerdings verheerende Folgen aufgezeigt, weshalb man sich 1963 international auf ein Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser einigte.

Worin besteht die Gefahr?

Die durch die Explosion ausgelöste Druckwelle hätte eine weitflächige Zerstörung zur Folge. Je nach Umfang der Detonation würden die elektromagnetischen Impulse auch andere Satelliten, die sich in der Umlaufbahn befinden, in Mitleidenschaft ziehen. Hinzu kommt die radioaktive Strahlung, die die Lebensdauer nicht direkt betroffener Satelliten deutlich verringern dürfte.

Das computergenerierte Bild der European Space Agency (ESA) zeigt Weltraummüll früherer Weltraummissionen, der neben intakten Satelliten um die Erde kreist. © picture alliance/dpa/ESA

Was ist mit dem Weltraumschrott, der durch die Zerstörung eines Satelliten entstehen würde.

Das ist eines der größten Probleme. Deshalb haben sich mehrere Staaten dazu verpflichtet, solche Anti-Satelliten-Waffen, die potenziell Weltraumschrott produzieren könten, weder zu testen noch einzusetzen.

Vor drei Jahren, beim Abschuss des russischen Satelliten durch Moskau, gab es etwa 1700 Weltraumschrott-Teile, die wir erfassen konnten. Von denen befinden sich noch 500 bis 600 im Orbit. Das Bedrohliche daran: Dieser Weltraumschrott ist nicht zu kontrollieren.

Seit 1967 existiert ein sogenannter Weltraumvertrag. Dort heißt es, es sollen keine Atomwaffen im All stationiert werden. Offenbar scheint sich keiner an diese Abmachung zu halten, oder?

Würde Russland tatsächlich Nuklearwaffen im Orbit stationieren, wäre das ein klarer Verstoß gegen diese Übereinkunft. Aber in dem Vertrag gibt es keine Regeln für konventionelle Waffen, die sich gegen Weltraumsysteme richten und bereits eingesetzt werden.

Wie weit ist die Aufrüstung im All fortgeschritten?

Die Militarisierung des Weltraums ist seit dem Kalten Krieg ein Thema. Wir beobachten vor allem in den vergangenen Jahren, dass Staaten ihre militärischen Programme ausbauen, modernisieren und zentralisieren.

In den USA gibt es die Space Force, in Deutschland das Weltraumkommando der Bundeswehr. Es geht darum, zu wissen, was über unseren Köpfen passiert, um sich vor potenziellen Angriffen bestmöglich zu schützen.